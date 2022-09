Wie schaut dein Leben als Spitzensportlerin aus, Ricarda Funk?

Eiskaltes Wasser, schlaflose Nächte, große Gefühle: Die Augsburgerin Ricarda Funk zählt im Kanuslalom zur Weltspitze. Für den Erfolg muss sie aber auch auf einiges verzichten.

Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin – Ricarda Funk hat mit ihren 30 Jahren alle großen Titel im Kanuslalom gewonnen. Was treibt sie am Gipfel ihrer Karriere an, weiterzumachen? Darüber spricht Funk in einer neuen Folge unseres Podcasts " Augsburg, meine Stadt".

Funks Karriere auf dem Wasser begann früh. Mit sechs Jahren stieg sie erstmals ins Boot, umfuhr selbst gebaute Slalomtore aus Besenstielen. Später klebte sie sich Schulstoff ins Kajak, um während des Trainings lernen zu können. Heute ist Funk eine der erfolgreichsten Kanusportlerinnen der Welt.

Für ihre Erfolge trainiert die Sportsoldatin rund 20 Stunden in der Woche im und am Augsburger Eiskanal – auch bei Minusgraden, Eis und Schnee. Schon ihr Vater soll die Bedeutung des Wintertrainings betont und gesagt haben: "Die Medaillen liegen irgendwo im Schnee vergraben."

Ricarda Funk im Podcast – über Kanuslalom, Augsburg, Trauer und Freude

Die gebürtige Pfälzerin hat nebenbei auch in Augsburg studiert. Für ihre Karriere verzichtete Funk allerdings auf Treffen und Partys mit ihren Kommilitoninnen. Stattdessen steht sie bis heute früh auf, trinkt keinen Alkohol und ordnet ihr Leben dem Kanusport unter. Vor knapp zwei Monaten belohnte sie sich dafür mit einer Goldmedaille bei der Kanuslalom-WM in Augsburg.

Und auch 2021 zahlte sich das harte Training für sie aus: Funk erfüllte sich damals einen Lebenstraum und gewann die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dennoch blickt Funk mit gemischten Gefühlen auf diese Zeit zurück, denn damals sorgte die Flutkatastrophe in ihrer Heimat im Ahrtal für Tod und Zerstörung. Funk weinte viel, half aus der Ferne aber auch mit: Sie sammelte Spenden – und brachte sie schließlich persönlich in ihre Heimat.

Im Gespräch mit Axel Hechelmann erzählt Funk von alledem: von spannenden Wettkämpfen, harten Trainingseinheiten, schlaflosen Nächten – und der Begeisterung für ihre Wahlheimat Augsburg.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch mit Ricarda Funk können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht finden Sie hier:

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe "Augsburg, meine Stadt"? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: podcast@augsburger-allgemeine.de.