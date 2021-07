Endlich Gold! Wie Ricarda Funk es bis an die Spitze schaffte

Plus Vor fünf Jahren verpasste Ricarda Funk die Olympiaqualifikation, jetzt ist sie Olympiasiegerin. Dabei war die Liebe zum Kanuslalom anfangs nicht besonders groß.

Sportler neigen dazu, sich über die Dauer eines Athletenlebens auch ein paar Merkwürdigkeiten anzutrainieren. Deutschlands erste Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk macht da keine Ausnahme. Sie habe schon ein paarmal mit der Nummer 4 starten müssen und nie sei das gut gegangen, erzählte sie im Vorfeld der Spiele. Deshalb habe sie eine gewisse Antipathie dieser Zahl gegenüber entwickelt.