Kanuslalom-WM 2022

vor 44 Min.

Zwei Augsburger Kajakfahrerinnen stehen im WM-Finale

Mit Elena Lilik (links) und Ricarda Funk haben gleich zwei Augsburgerinnen Chancen auf eine Medaille bei der Kanu-WM in Augsburg.

Plus Olympiasiegerin Ricarda Funk und Vizeweltmeisterin Elena Lilik haben bei der Kanu-WM gute Chancen auf den Titel. Sie haben sich mit furiosen Läufen in die Top Ten gefahren.

Von Andrea Bogenreuther

Riesenjubel am Samstagvormittag auf dem Augsburger Eiskanal. Bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft haben sich mit Olympiasiegerin Ricarda Funk und Vizeweltmeisterin Elena Lilik gleich zwei Lokalmatadorinnen ins Finale der besten Zehn gefahren, das um 12 Uhr beginnt. Im Semifinale hat die Wahl-Augsburgerin Funk vom KSV Bad Kreuznach als elfte Starterin mit einem furiosen Lauf die Bestmarke gesetzt, an der sich die internationale Konkurrenz die Zähne ausbiss. "Ich bin megahappy mit meinem Lauf. Ich war voll drin. Das Publikum hat auch so Gas gegeben. Ich konnte die Stimmung aufnehmen."

