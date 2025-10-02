Der Volvo-Doktor aus Lechhausen

Für Johann Atzgerstorfer ist es ein Hobby - für die Volvo-Gemeinde im weiten Umkreis um Augsburg ist es oft die letzte Hoffnung. In einer Halle an der Affinger Straße in Lechhausen kümmert sich ein Rentner liebevoll um alte Volvos - und wirkt bei den unverwüstlichen Schweden wahre Wunder. Selbst 50 Jahre alte Fahrzeuge erwachen unter seinen Händen wieder zum Leben. Doch jetzt gibt es ein Problem: Der Mietvertrag für seine Halle wurde gekündigt und der Volvo-Experte weiß nicht wohin mit seiner Sammlung an alten Autos, Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen.

