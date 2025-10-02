Icon Menü
Portrait: Der Volvo-Doktor aus Lechhausen

Lechhausen

Der Volvo-Doktor aus Lechhausen

Rentner Johann Atzgerstorfer repariert alte Fahrzeuge des schwedischen Herstellers, für die es oft keine Ersatzteile mehr gibt. Doch jetzt ist er auf der Suche nach einer neuen Bleibe.
Von Fridtjof Atterdal
    • |
    • |
    • |
    Johann Atzgerstorfer repariert seit 52 Jahren Volvos. Auch als Rentner kann er davon nicht lassen.
    Johann Atzgerstorfer repariert seit 52 Jahren Volvos. Auch als Rentner kann er davon nicht lassen. Foto: Anna Kondratenko

    Für Johann Atzgerstorfer ist es ein Hobby - für die Volvo-Gemeinde im weiten Umkreis um Augsburg ist es oft die letzte Hoffnung. In einer Halle an der Affinger Straße in Lechhausen kümmert sich ein Rentner liebevoll um alte Volvos - und wirkt bei den unverwüstlichen Schweden wahre Wunder. Selbst 50 Jahre alte Fahrzeuge erwachen unter seinen Händen wieder zum Leben. Doch jetzt gibt es ein Problem: Der Mietvertrag für seine Halle wurde gekündigt und der Volvo-Experte weiß nicht wohin mit seiner Sammlung an alten Autos, Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen.

