„Der schlechte Ruf ist unbegründet“: Warum Anwohner Oberhausen schätzen

Wer durch Oberhausen schlendert, kann die Vielfalt des Stadtteils kaum übersehen: bunte Marktsonntage, orientalisch anmutende Geschäfte, lebendiges Treiben. Gleichzeitig gilt Oberhausen bei vielen Menschen in Augsburg als Problemviertel. Doch wie ist es wirklich, hier zu leben? Anwohnerinnen und Anwohner erzählen von ihren Erfahrungen.
Augsburg
Würde ihnen Oberhausen auch so gut gefallen, wenn Ihr Fenster zur Ulmer oder Donauwörther Straße zeigt. In den Häusen, wo die soziale Unterschicht wohnt und die als Schallschutzmauer für die "besseren" Wohnviertel dienen? Meinen Sie, der Süchtigentreff ist bei den Anwohneren des Oberhauser Bahnhofs besser aufgehoben, als in Ihrer Nähe?
Endlich ein Artikel über Oberhausen in dem nicht schon von Anfang an und fast in jeder Zeile negativ über dieses Stadtviertel berichtet wird. (Einige Ihrer Lokalreporter können das ja besonders gut.) In diesem Stadtviertel ist alles für den täglichen und sonstigen Bedarf vorhanden. Die Atmosphäre ist gerade durch die kulturelle Vielfalt meist positiv, ein Blick aus meinem Fenster zeigt sehr viel Grün, Verkehrsanbindung sehr gut, usw . usw. Außer dem angesprochenen Müllproblem , der Verlegung des Süchtigen Treffs und der gelegentlichen Ignoranz der Stadt, bezüglich der Bürgerwünsche in Oberhausen -siehe Süchtigen Treff – habe ich nicht viel auszusetzen. Also bitte Oberhausen nicht immer schlechtreden.
