„Der schlechte Ruf ist unbegründet“: Warum Anwohner Oberhausen schätzen

Endlich ein Artikel über Oberhausen in dem nicht schon von Anfang an und fast in jeder Zeile negativ über dieses Stadtviertel berichtet wird. (Einige Ihrer Lokalreporter können das ja besonders gut.) In diesem Stadtviertel ist alles für den täglichen und sonstigen Bedarf vorhanden. Die Atmosphäre ist gerade durch die kulturelle Vielfalt meist positiv, ein Blick aus meinem Fenster zeigt sehr viel Grün, Verkehrsanbindung sehr gut, usw . usw. Außer dem angesprochenen Müllproblem , der Verlegung des Süchtigen Treffs und der gelegentlichen Ignoranz der Stadt, bezüglich der Bürgerwünsche in Oberhausen -siehe Süchtigen Treff – habe ich nicht viel auszusetzen. Also bitte Oberhausen nicht immer schlechtreden.