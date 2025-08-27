Icon Menü
Trotz Flaute im Wohnungsbau in Augsburg: In Oberhausen entstehen mehr als 100 Wohnungen

Augsburg

Mehr als 100 neue Wohnungen sind bald fertiggestellt: Was in Oberhausen gebaut wird

In Augsburg-Oberhausen wird in den kommenden Wochen ein komplett neues Quartier entstehen. Daneben stehen eine Reihe kleinerer Projekte vor dem Abschluss. Ein Überblick.
Von Jan Kandzora
    Neue Wohnungen in Oberhausen entstehen am Brunnhuber-Areal, in der Zollernstraße (rechts oben) und in der Pestalozzistraße (rechts unten) .
    Neue Wohnungen in Oberhausen entstehen am Brunnhuber-Areal, in der Zollernstraße (rechts oben) und in der Pestalozzistraße (rechts unten) . Foto: Jan Kandzora

    Der Wohnungsbau ist in Augsburg vielleicht nicht völlig zum Erliegen gekommen, doch dass zuletzt nur noch wenig gebaut wurde, lässt sich kaum bestreiten. Blickt man rein auf den Stadtteil Oberhausen, sieht die Lage differenzierter aus. Zwar gibt es Brachflächen, auf denen seit Jahren kaum etwas vorangeht, doch immerhin wurden in den vergangenen Monaten auch mehrere Projekte abgeschlossen, mit denen neuer Wohnraum entstand. In den kommenden Monaten und Jahren werden absehbar hunderte weitere neue Wohnungen dazukommen; von einem komplett neuen Quartier zu Ein-Zimmer-Appartments zur 200-Quadratmeter-Maisonette-Wohnung ist vieles dabei. Wir geben einen Überblick.

