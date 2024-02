Sommer am Kiez 2024: Alle Infos zu Line-Up, Tickets und Anfahrt

Die Planungen für das Augsburger Open-Air-Festival "Sommer am Kiez" laufen. Alle Informationen zum Programm, zum Ticketvorverkauf und zur Anfahrt im Überblick.

Begeisterte Massen, wummernde Musik und viel Sonne: Sommer ist Festivalzeit - auch in Augsburg. Hier findet nicht nur das Modular-Festival statt, sondern auch das Sommer am Kiez ist wieder da. In dieser Open-Air-Konzertreihe finden von Ende Juni bis Anfang August zahlreiche Konzerte am Gaswerk-Gelände und am Helmut-Haller Platz in Oberhausen statt. Wer alles wann kommt und wo es Tickets gibt.

Allgemeine Infos zum Sommer-am-Kiez-Festival 2024

Das Sommer-am-Kiez-Festival wurde 2016 gegründet und findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Vergangenes Jahr kamen etwa 7000 Besucherinnen und Besucher. Vom 7. Juni bis zum 3. August 2024 dauert das Musikfestival. Die Konzerte finden fast immer freitags und samstags statt - mit Ausnahme des Kneipenkonzertes. In diesem Zeitraum haben die Veranstalter bislang über 20 Bands bestätigt.

Die Headliner auf einen Blick:

Hämatom

NOFX

Steel Panther

Termine, Tickets und Locations für Sommer am Kiez 2024

Die Tickets gibt es als "Hard Tickets" im Bob's Hammerschmiede, Bob's Oberhausen und Bob's Haunstetten zu kaufen - in dieser Version sind sie am günstigsten. Sie können aber auch online auf Eventim oder im SAK Shop bestellt werden, immer jeweils für den Abend. Die Preisspanne liegt zwischen 33 und 84 Euro. Sollten die Konzerte nicht ausverkauft sein, gibt es Resttickets an der Abendkasse am Einlass der jeweiligen Location. Laut Veranstalter sind die Tickets aber günstiger, wenn sie vorab gekauft werden. Die Termine, Tickets und Bands im Überblick:

Fr., 7. Juni: NOFX am Gaswerk. Einlass um 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Tickets ab 84 Euro. Support von den Circle Jerks, the Last Gang, Negative Approach und weiteren.

am Gaswerk. um 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Tickets ab 84 Euro. Support von den Circle Jerks, the Last Gang, Negative Approach und weiteren. Sa., 8. Juni: Metal am Gaskessel. Mit den Eisbrechern, Destruction, Enforcer, Dread Sovereign, Sleeping Death und weiteren. Das Tagesfestival findet am Gaswerk statt. Einlass um 14 Uhr, Beginn 15 Uhr. Tickets ab 69 Euro.

Metal am Gaskessel. Mit den Eisbrechern, Destruction, Enforcer, Dread Sovereign, Sleeping Death und weiteren. Das Tagesfestival findet am Gaswerk statt. um 14 Uhr, Beginn 15 Uhr. Tickets ab 69 Euro. Do., 27. Juni: Dritte Wahl Kneipenkonzert im Bob's Oberhausen . Einlass um 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Das Kombiticket kostet 69 Euro, ist allerdings schon ausverkauft.

Dritte Wahl Kneipenkonzert im Bob's . um 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Das Kombiticket kostet 69 Euro, ist allerdings schon ausverkauft. Fr., 28. Juni: Dritte Wahl + The Exploited am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 49 Euro.

Dritte Wahl + The Exploited am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 49 Euro. Sa., 29. Juni: Wirtz am Helmut-Haller Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 44 Euro. Support noch nicht bekannt.

Fr., 5. Juli: Oomph! Am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 39 Euro. Support noch nicht bekannt.

Oomph! Am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 39 Euro. Support noch nicht bekannt. Sa., 6. Juli: Steel Panther am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 49 Euro. Offenbar kein Support.

am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 49 Euro. Offenbar kein Support. Fr., 12. Juli: Emil Bulls am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 39 Euro. Support noch nicht bekannt.

am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 39 Euro. Support noch nicht bekannt. Sa., 13. Juli: Beast in Black am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 40,90 Euro (noch gibt es keine Hard Tickets zu kaufen). Support von Grailknights.

Beast in Black am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 40,90 Euro (noch gibt es keine Hard Tickets zu kaufen). Support von Grailknights. Fr., 19. Juli: Hämatom am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 40Euro. Support noch nicht bekannt.

Hämatom am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 40Euro. Support noch nicht bekannt. Sa., 20. Juli: New Model Army am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 39 Euro. Support noch nicht bekannt.

New Model Army am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 39 Euro. Support noch nicht bekannt. Fr., 26. Juli: Kettcar am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 48 Euro. Support noch nicht bekannt.

am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 48 Euro. Support noch nicht bekannt. Sa., 27. Juli: Swiss & die andern am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 41 Euro. Support noch nicht bekannt.

& die andern am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 41 Euro. Support noch nicht bekannt. Fr., 2. August: The O´Reillys and the Paddyhats am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 34,90 Euro (noch gibt es keine Hard Tickets zu kaufen). Support noch nicht bekannt.

The O´Reillys and the Paddyhats am Helmut-Haller-Platz. um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 34,90 Euro (noch gibt es keine Hard Tickets zu kaufen). Support noch nicht bekannt. Sa., 3. August: Raum 27 + Haller + Conny am Helmut-Haller-Platz. Einlass um 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Tickets ab 33 Euro.

Standorte: Anfahrt Helmut-Haller-Platz und Gaswerk-Gelände

So kommen Sie zum Helmut-Haller-Platz:

Bahn: Haltestelle „Augsburg-Oberhausen“

„Augsburg-Oberhausen“ Öffentliche Verkehrsmittel: Tram 2 zu Haltestelle „ Oberhausen Bahnhof /Helmut-Haller-Platz“

„ /Helmut-Haller-Platz“ Bus: Bus 35 zu Haltestelle „ Oberhausen Bahnhof /Helmut-Haller-Platz“

„ /Helmut-Haller-Platz“ Auto : wenige Parkplätze im umliegenden Wohngebiet, P+R Plärrergelände (10 Minuten Fußweg) – Navi: Branderstraße 1, 86154 Augsburg

So kommen Sie zum Gaswerk-Gelände:

Lesen Sie dazu auch

Bahn: Haltestelle „Augsburg-Oberhausen“ (10 Minuten Fußweg)

„Augsburg-Oberhausen“ (10 Minuten Fußweg) Öffentliche Verkehrsmittel: Tram 2 zu Haltestelle „ Oberhausen Bahnhof /Helmut-Haller-Platz“ (10 Minuten Fußweg)

„ /Helmut-Haller-Platz“ (10 Minuten Fußweg) Bus: Bus 35 ab Haltestelle „Bärenwirt DRvS“ Richtung Bärenkeller Süd bis Haltestelle „Gaswerk“

„Bärenwirt DRvS“ Richtung Bärenkeller Süd bis „Gaswerk“ Auto : mehrere Parkplätze in unmittelbarer Nähe, Parkhaus am Gaswerk-Gelände, Nordfriedhof (Talweg 2, 86154 Augsburg )