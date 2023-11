Modular-Festival 2024: Preise bleiben stabil, Zeiten werden verkürzt

Der Augsburger Stadtjugendring wurde für seine Pläne, das Festival Modular zu verkleinern, kritisiert. Nun gibt es einen Kompromiss. Der Ticket-Vorverkauf startet bald.

Das Festival wird kleiner, die Öffnungszeiten verkürzt, die Preise bleiben stabil. So könnte man das Augsburger Modular-Festival 2024 in drei Kernpunkten zusammenfassen. Anfang November hatte der Stadtjugendring (SJR) als Veranstalter verkündet, das Jugendfestival werde im kommenden Jahr kleiner ausfallen. Nach Kritik auch aus der Stadtpolitik, die das Festival finanziell unterstützt, ruderte der Verband am Mittwoch im Kulturausschuss zurück. Vize-Vorsitzende Marlene Mechold schickte ihren Ausführungen im Ausschuss am Donnerstag dann eine versöhnliche Pressemitteilung hinterher: Man habe in den vergangenen Wochen "zu wenig und teilweise zu spät kommuniziert" und wolle nun verstärkt in den Dialog treten.

Der Termin für Modular 2024 ist fix: Es findet vom 17. bis 19. Mai auf dem Augsburger Gaswerk-Areal statt, Tickets gibt es ab 1. Dezember, bis zu 9000 Besucher pro Tag werden zugelassen. Was das Programm betrifft, sind bislang keine Details bekannt. Der Stadtjugendring möchte weiterhin als Veranstalter auftreten, dabei aber stärker auf seine "Grundpfeiler" setzen: "Die Augsburger Jugendverbände und Mitgliedsorganisationen werden noch stärker eingebunden." Mechold macht aber auch klar, dass der Stadtjugendring dieses Jahr "an die Grenzen seiner Verwaltungskapazitäten" gestoßen sei: "Unsere Aufgabe besteht darin, den Stadtjugendring durch eine Organisationsentwicklung zukunftsfähig aufzustellen und die Grundlage zu schaffen, um langfristig ein Festival in dieser Größenordnung durchführen zu können."

Modular-Festival 2024 in Augsburg: Öffnungszeiten werden verkürzt

Im kommenden Jahr soll dies unter anderem durch eine Verkürzung der Öffnungszeiten erreicht werden: Statt wie bislang ab 14 Uhr wird das Festivalgelände künftig ab 16 Uhr geöffnet. Die Gäste können sich dann wie 2023 auch bis 1 Uhr dort aufhalten. Statt der bislang drei Bühnen wird es 2024 zwei größere Haupt- und zwei kleine Nebenbühnen geben.

Die Vielfalt des Programms bleibe damit erhalten, so der SJR. Ein "klares Signal" gehe an die Augsburger Kunst- und Kulturszene, die sich noch stärker einbringen können soll. Dies gelte auch für die Jugendverbände und Mitgliedsorganisationen. Das kommende Jahr sieht der SJR als "Brückenjahr", um die Organisation neu auszurichten und trotz allem ein Jugendfestival mit überregionaler Strahlkraft auszurichten.

Im Kulturausschuss des Stadtrats hatte es am Mittwoch teils sehr kritische Nachfragen von Stadträten gegeben. Die SPD stellte sich am Donnerstag dagegen hinter den Stadtjugendring: „Dass CSU und Grüne den Stadtjugendring jetzt öffentlich so angehen und unter Druck setzen, anstatt dem Verband den Rücken zu stärken und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, verwundert doch sehr. Auch wie man hier mit ehrenamtlicher Arbeit umgeht", so stellvertretende Vorsitzende Lara Hammer in einer Pressemitteilung. Es brauche jetzt einen "gemeinsamen, konstruktiven Kraftakt von Stadt und Stadtjugendring und keine Vorwürfe", findet Hammer.

