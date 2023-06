Golf

11:58 Uhr

GCA-Golfer Philipp Macionga spielt bei der WM in Japan nicht nur ein heißes Eisen

Golf Philipp Macionga, Golfspieler des GC Augsburg. wurde bei der WM der Jungen in Japan Dritter mit dem Team und Fünfter in der Einzelwertung.

Plus Der Augsburger Golfspieler Philipp Macionga trägt entscheidend dazu bei, dass die deutsche Mannschaft beim Junior World Cup Bronze gewinnt. Der Abiturient selbst wird bester Deutscher im Einzel.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Er gehört seit seiner Jugend zu den herausragenden Spielern des Golfclubs Augsburg, nun hat Philipp Macionga kurz vor seinem 18. Geburtstag an diesem Donnerstag einen weiteren großen Erfolg seiner noch jungen Karriere hinzugefügt. Beim Junior World Cup, der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Jungen, in Japan gewann er mit seinen drei Teamkollegen ebenso wie die USA Bronze (mit 20 unter Paar) - hinter den dominierenden Gastgebern (-34) und der Mannschaft aus Kanada (-30). "Wir haben alle den Kampf angenommen und eine gute Woche gespielt. Mit dem geteilten dritten Platz können wir zufrieden sein. Bei der Anreise hätten wir das ganz sicher unterschrieben, als wir gesehen haben, dass alle Länder mit ihren Top-Leuten angereist sind", sagte Philipp Macionga nach dem Erfolg.

GCA-Spieler Philipp Macionga setzt gleich am ersten Turniertag ein Ausrufezeichen

Gleich am ersten Tag sorgte der Abiturient aus Neusäß selbst dafür, dass das deutsche Team, das Nils-Levi Bock, Emil Alberts (beide St. Leon-Rot) und Tom Haberer (GC Hannover) vervollständigten, einen starken Auftakt hatte. Macionga setzte mit seiner 66er-Runde (-5) - darunter drei Birdies in Serie - gleich ein Ausrufezeichen und positionierte sich auch in der Einzelwertung hinter den zwei Top-Japanern auf Rang drei. "Ich war sehr happy mit meinem Spiel. Alle Bereiche waren sehr gut und ich habe auch nur sehr wenige Fehler gemacht", freute sich Macionga über den bravourösen Auftakt. "Es macht soviel Bock, hier zu spielen. Das Fernsehen überträgt das Turnier und für mich ist es eine riesen Ehre, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Hier haut jeder alles rein und ackert bis zum letzten Putt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen