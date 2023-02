Die Augsburger Kanutin Elena Lilik ist schon in bestechender Frühform

Plus Doppelstarterin Elena Lilik von Kanu Schwaben Augsburg überzeugt mit zwei Siegen beim ersten Weltranglistenrennen des Jahres. Bei den Männern schrammt Hannes Aigner knapp am Podium vorbei.

Erster Doppelstart, erster Doppelsieg: Die Slalomkanutin Elena Lilik von Kanu Schwaben Augsburg hat beim ersten ICF-Weltranglistenrennen der Saison im Trainingslager auf der zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion im Indischen Ozean sowohl im Kajak als auch im Canadier Einer den ersten Platz geholt. Den dritten Podestplatz für das deutsche Team sicherte sich die in Augsburg lebende Kajakspezialistin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) mit Rang drei. Auf einen sehr guten vierten Platz paddelte Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein. Es war sein erster Wettkampf nach der Heim-WM im Sommer des vergangenen Jahres.