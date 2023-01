Kanuslalom

vor 32 Min.

Augsburger Spitzenkanuten fliehen zur Saisonvorbereitung in wärmere Gefilde

Plus Viele deutsche Spitzenkanutinnen und -kanuten nutzen das Trainingslager auf der Vulkaninsel La Réunion, um sich für die Saison fit zu machen. Einer muss zuhause bleiben.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Den besten Zeitpunkt haben sich Augsburger Spitzenkanuten und -kanutinnen ausgesucht, um ihre Reise in wärmere Gefilde anzutreten. Viele Mitglieder des deutschen Kanuslalom-Kaders starteten am Wochenende, als in der Region der große Schneeeinbruch kam, ihren Trip ins Trainingslager auf der Vulkaninsel La Réunion im Indischen Ozean.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen