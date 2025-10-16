Stadt legt neue Berechnung vor: Sanierung des Staatstheaters soll nicht teurer werden

Die Stadt Augsburg und das neue Theaterarchitekten-Büro Henn gehen davon aus, den vor einem guten Jahr beschlossenen neuen Gesamtkostenrahmen von 417 Millionen Euro bei der Theatersanierung halten zu können. Das habe die Durchrechnung des Projekts in den vergangenen Monaten ergeben, nachdem Henn das Projekt vom Vorgängerbüro Achatz übernommen hatte. Die Stadt hatte Achatz gekündigt, nachdem das Vertrauensverhältnis unter anderem wegen Honorarstreitigkeiten gelitten hatte. Der Vorgang und die Neuvergabe an ein anderes Büro hatten vor einem Jahr in Politik und Stadtgesellschaft für erhebliche Kontroversen bei dem ohnehin umstrittenen Theaterprojekt gesorgt, auch weil Mehrkosten befürchtet wurden.

OB Weber zur Sanierung des Staatstheaters: „Tag für Zuversicht und Optimismus“

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte am Donnerstag, nach dem Vorliegen einer Neuberechnung durch Henn sei ein „Tag für Zuversicht und Optimismus“. Das Projekt stehe nun wieder stabil, nachdem das Vorgängerbüro die Koordination nicht mehr habe sicherstellen können. Die Kündigung damals sei im Bewusstsein erfolgt, dass es „keine populäre Entscheidung ist. Aber wer Verantwortung trägt, darf sich nicht wegducken“. Hinsichtlich der Kündigung steht allerdings noch ein Rechtsstreit mit dem Büro Achatz an.

Die Illustration zeigt den neuen Entwurf für die zweite Spielstätte des Theaters. Das Gebäude entsteht im Zuge der Theatersanierung neben dem Großen Haus an der Volkhartstraße. Foto: Architekturbüro Henn

Die Stadt wechselte damals allerdings nicht nur das Architekturbüro aus, sondern mörtelte auch bei der eigenen städtischen Projektleitung auf. Nach den aktuellen Berechnungen sollen auf die Sanierung des Großen Hauses 200 Millionen Euro entfallen. Hier ist ein Großteil der Rohbauarbeiten gemäß den Planungen des Vorgängerbüros bereits abgeschlossen, sodass die Verantwortlichen von einer gewissen Verlässlichkeit ausgehen. Für Bauteil II (er beinhaltet die neue zweite Spielstätte an der Volkhartstraße sowie das neue Betriebsgebäude an der Kasernstraße) geht man von 217 Millionen Euro aus.

In diesen Kosten ist auch die von Henn überarbeitete Fassade fürs Kleine Haus (Glas statt Beton) enthalten sowie diverse Optimierungen. Unter anderem wurden die Toiletten, die bei der alten Planung teils im Keller gelegen hätten, nun direkt unter dem Aufführungssaal konzentriert, um kurze Wege zu ermöglichen. Statt einer Bar am Saal und einer unter dem Dach wird es zudem eine zentrale Bewirtungsmöglichkeit in Saalnähe für die Pausen geben. Die Glasfassade, die einigermaßen überraschend im Sommer präsentiert wurde, sei kein Kostentreiber, so die Stadt. Laut Henn-Architekt Stefan Sinning macht sie einen Anteil von 1,5 Prozent am Gesamtprojektvolumen aus, wobei die vorherige Fassade auch Geld gekostet hätte.

Theatersanierung in Augsburg: Der Kostenpuffer schmilzt inzwischen ab

Die Stadt hatte bei der letzten Kostenerhöhung einen Puffer von 29 Millionen Euro für Unvorhergesehenes eingeplant, der inzwischen angegriffen wird. Dies betrifft die Umstrukturierungen bei der Planungsmannschaft, aber auch Neubeauftragungen von externen Fachplanern nach der Überarbeitung des Entwurfs fürs Kleine Haus. Bei letzterem Thema geht die Stadt von hohen sechsstelligen Summen bzw. einem niedrigen Millionenbetrag aus.

Auch für kleine Anpassungen am schon gebauten Keller an der Volkhartstraße ist mit einem sechsstelligen Betrag zu rechnen. Zudem gebe es noch ein Restrisiko, dass sich die Kosten für die Gebäude des Bauteils II um etwa fünf Prozent erhöhen könnten, weil die Umplanungen im Detail noch nicht eingearbeitet sind. Bei einem Volumen von 217 Millionen Euro wären das um die zehn Millionen Euro. Man habe aber noch Reserven im Puffer, so die Stadt. „Wir denken, dass wir mit Geld durchkommen“, so Baureferent Steffen Kercher.

Das Kleine Haus soll bereits im Dezember 2029 fertig werden

Kercher kündigte einen Baustart für Betriebsgebäude und Kleines Haus im Jahr 2026 an, sofern bei den archäologischen Grabungen an der Heilig-Kreuz-Straße/Kasernstraße nicht noch unerwartete Funde auftreten. Im Dezember 2029 - und damit früher als der zuletzt kommunizierte Übergabetermin 2030 - soll das neue Kleine Haus fertig werden. Das Betriebsgebäude wird ein Jahr später fertiggestellt. Auch aus dem dann sanierten Großen Haus sollen die Bauarbeiter 2029 abziehen, wobei dann noch nicht unmittelbar mit dem Spielbetrieb begonnen werden kann.

Der aktuelle Sachstand und ein Beschlussvorschlag zur Billigung der überarbeiteten Planung des Kleinen Hauses mit der Glasfassade sollen am Donnerstag, 23. Oktober, im Bauausschuss des Stadtrats beraten werden.