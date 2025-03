Verdi kündigt massiven Warnstreik am Donnerstag an

Die Gewerkschaft Verdi verschärft in Augsburg im aktuellen Tarifstreit im öffentlichen Dienst den Ton. Wie es in einer Mitteilung von Verdi heißt, plane man, am Donnerstag in Augsburg seine Warnstreiks auszuweiten. An dem Tag würden nahezu alle Tarifbeschäftigten und Auszubildenden bei der Stadt Augsburg, der Uniklinik, der Versorgungssparte der Stadtwerke (Nahverkehr ist nicht betroffen), Teile des Landratsamtes, des Hauptzollamtes, der Bundeswehr und zahlreiche Kommunen aus dem Landkreis Augsburg zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen, heißt es. An der Uniklinik starten Streikaktionen bereits am Mittwoch.

Die Stadt Augsburg erklärte, dass mit Schließung von Ämtern und Dienststellen zu rechnen sei. Es werde „massive Einschränkungen“ in der Verwaltung geben. Städtische Kitas werden ganz geschlossen bleiben oder eingeschränkt öffnen, wobei dies je nach Einrichtung variiert. Die Kitas informieren die Eltern via App oder Aushang. Auch in den städtischen Seniorenheimen kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Damit die 800 Bewohner versorgt werden, gibt es einen Notfall-Personalplan. Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb ist betroffen. Graue, grüne und braune Tonnen bleiben am Donnerstag ungeleert stehen (die gelbe Tonne ist nicht betroffen). Die grauen und grünen Tonnen sollen im Lauf der kommenden Woche nachgeleert werden, die braune Tonne in der Woche ab 24. März, so der AWS.

Am Donnerstag soll es zudem eine Demonstration geben. Ab 9.30 Uhr werde ein Demonstrationszug vom Willy-Brandt-Platz zum Rathausplatz ziehen, heißt es von Verdi. Dort solle eine Kundgebung stattfinden. Verdi fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen unter anderem eine Entgelterhöhung im Volumen von acht Prozent. (jaka, skro)