Turamichele-Fest 2024: Termin, Ablauf, Programm und Geschichte

Nach dem Plärrer steht schon bald das nächste große Fest in Augsburg an. Neben der Herbstdult findet Ende September wieder das Turamichele-Fest statt. Dann erscheint wieder zu jeder vollen Stunde das Turamichele am Fenster des Perlachturms, wo es zum Rhythmus der Glockenschläge den Teufel bezwingt Gemeinsam wird dabei der Sieg des Guten über das Böse mit fliegenden Luftballongrüßen gefeiert.

Turamichele-Fest in Augsburg 2024: Termin

Das Turamichele-Fest wird jährlich rund um den Michaelitag am 29. September gefeiert. In diesem Jahr fällt dieser Tag auf einen Sonntag, weshalb das Fest auch an diesem Tag stattfindet. Der Sage nach verjagte der Erzengel Michael vor langer Zeit einen Drachen aus den Augsburger Wäldern. In der Bibel heißt es, er solle den Teufel in Form eines bösen Drachens aus dem Himmel vertrieben haben.

Ablauf beim Turamichele-Fest 2024

Traditionell werden zum Turamichele-Fest die Schulen und Kindergärten auf den Rathausplatz eingeladen. Von 10 bis 18 Uhr erscheint zu jeder vollen Stunde das Turamichele am Fenster des Perlachturms. Die Kinder unterstützen den Erzengel Michael beim Bezwingen des Teufelsdrachens. Gemeinsam wird der Sieg des Guten über das Böse anschließend mit fliegenden Luftballongrüßen gefeiert. Immer eine Viertelstunde bevor das Turamichele erscheint, findet auf dem Rathausplatz ein Kinderschauspiel statt. Dabei erzählen die kleinen Darstellerinnen und Darsteller seine Geschichte.

Das ist beim Turamichele-Fest 2024 in Augsburg geboten

Neben dem Turamichele gibt es zahlreiche andere Angebote für Kinder. Eines davon ist der Stand der Feuerwehrerlebniswelt, die in diesem Jahr erstmals dabei ist und unter anderem zum Schlauchkegeln einlädt. Am Stand des FC Augsburg können die Kinder aktiv werden. Zudem gibt es einen Stand mit Kinderschminken und Glitzertattoos. Eine weitere Attraktion ist in diesem Jahr ein Märchenzelt. Zudem gibt es wieder den SWA-Hüpfbus und auch eine Turamichele-Fotowand. An weiteren Ständen und Aktionsflächen auf dem Rathausplatz können die Kinder basteln, malen und Preise gewinnen.

Das ist auch beim Turamichele-Gewinnspiel möglich. Wenn die Kinder ihre Luftballons aufsteigen lassen, haben sie die Chance auf einen Gewinn. An jedem Luftballon, der für 1,50 Euro gekauft werden kann, hängt eine Karte. Schickt die Finderin oder der Finder einer Karte diese bis zum 21. Oktober 2024 an Augsburg Marketing zurück, ist die Teilnehmerin oder der Teilnehmer automatisch im Lostopf und kann einen von über hundert Preisen gewinnen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Besucherinnen und Besucher erwarten herzhafte und süße Gerichte, wie Pinsa, Pommes, Eis und Donuts, sowie Kalt- und Heißgetränke.

Geschichte zum Turamichele-Fest in Augsburg

Das Turamichele-Fest ist eins der ältesten Kinderfeste Deutschlands. Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Veranstaltung im Jahr 1616 in einer Familienchronik. Das ursprüngliche Figurenspiel soll es aber schon seit 1526 geben. Nach der Eingliederung der Reichsstadt Augsburg ins Königreich Bayern im Jahr 1806 wurde der Brauch von der bayerischen Regierung verboten, weil man das Schauspiel für albern hielt und es im Sinn der Aufklärung unwürdig fand. 1822 ging es dann aber weiter mit dem Brauch.

Im Laufe der Jahre wurde das Turamichele-Fest zu einem bedeutenden Markttag auf dem Augsburger Rathausplatz. Als der Baumeister Elias Holl dann zu jeder vollen Stunde Holzfiguren von St. Michael und dem Teufel aus dem Perlachturm kommen ließ, wurde der Markt noch beliebter. Die Augsburger gaben dem Heiligen den Namen Turamichele.