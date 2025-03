Vom Partner misshandelt: Zeugin schildert, wie sie überlebte

Ihren früheren Partner nennt die 34-Jährige im Landgericht Augsburg nur beim Nachnamen; es wirkt, als wolle sie Distanz schaffen zwischen sich und dem Mann, mit dem sie 14 Jahre lang ihr Leben geteilt hat. Und wer wollte es ihr verdenken? Was ihr ehemaliger Lebensgefährte der Frau im August 2024 in der gemeinsamen Wohnung in der Stadt angetan hat, ist ebenso erschreckend wie nahezu unbegreiflich. In der Verhandlung, in der es unter anderem um den Vorwurf des versuchten Totschlags geht, hat die Frau nun als Zeugin ausgesagt.

