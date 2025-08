„Der Sommer macht weiter Pause“: So wird das Wetter in Bayern zum Ferienstart im August

Zwar gab es in diesem Jahr schon einige sonnige Stunden in Deutschland - doch in den vergangenen Wochen ging es sehr wechselhaft zu. Nach wochenlangem Regen, Gewittern und starken Temperaturschwankungen sehnen sich viele nach dem sonnigen Wetter zurück. Derzeit ist besonders die Lage in Süddeutschland sehr angespannt. Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und abgesagte Festivals hielten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten permanent beschäftigt. Auch kam es zu mehreren Unfällen durch Aquaplaning. Die Temperaturen in den vergangenen Wochen schwankten zwischen Hitze und Höchstwerten unter der 20-Grad-Marke.

Besonders zum Start der Sommerferien im Freistaat am 1. August wollen jetzt viele wissen: Wann kommt der Sommer zurück nach Bayern und wie ist das Wetter im August?

Regen und Gewitter in Bayern: So ist das Wetter zum Monatsende

Nach einem unwetterreichen Wochenende bleibt die Sonne auch zu Beginn der Woche fern. Wieder soll es laut DWD Regen und Gewitter geben. In Niederbayern können erneut über 20 Liter pro Quadratmeter fallen. Dauerregen ist für die Alpen und im Alpenvorland angesagt. Oberhalb von 2.500 Metern soll es schneien. Etwas freundlicher wird es am Dienstag in Franken, wo sich die Sonne ab und an zeigt. Trotzdem sind auch hier vereinzelt Schauer und kurze Gewitter bei Höchsttemperaturen von 22 Grad möglich.

Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit durchziehendem Regen in Franken und anschließenden Regenschauern. Im Süden Bayerns wird es nach einem trockenen Start in den Tag, wieder wechselhaft mit vielen Regenschauen und einzelnen Gewittern. Kurzzeitig soll aber auch die Sonne hinter den Wolken hervorspitzen, bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad.

Zum Ferienstart am Freitag regnet es voraussichtlich bis Mittag, am Nachmittag gibt es dann wechselhaftes Wetter mit Regenschauern und starken Gewittern, die zum Abend hin auflockern sollen. Es wird mäßig warm, mit Temperaturen von 18 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag soll es zeitweise trocken werden, aber auch nahezu überall Regenschauer geben. Die Mindesttemperaturen liegen dabei zwischen 13 und 10 Grad.

In Südbayern und der Oberpfalz ist es am Samstag häufig stark bewölkt, bei vielen Regenschauern und einzelnen Gewittern. In Franken können sich die Menschen über einen Sonne-Wolken-Mix freuen, allerdings gibt es auch dort kurze Regen- oder Gewitterschauer. Es bleibt kühl bei 17 bis 21 Grad. In der Nacht zum Sonntag gibt es stellenweise aber auch leichten Regen oder schwache Schauer bei 13 bis 9 Grad.

Diplom-Meteorologe über Wetter im August: „Der Sommer macht weiterhin Pause“

Laut Diplom-Meteorologen Jürgen Schmidt von wetterkontor.de gibt es schlechte Nachrichten für alle, die noch in diesem Monat auf sommerliches Wetter hoffen. Mit Temperaturen ab 25 Grad sei im Juli in Bayern nicht mehr zu rechnen. Stattdessen gehe es wechselhaft weiter: „Richtig sommerliches Wetter ist erstmal nicht in Sicht“, so Schmidt. Jetzt sei gerade die Natur mal dran mit Niederschlägen. „Für Urlauber werden sich darüber weniger freuen.“

Regenschirme werden auch zu Beginn der Woche im Freistaat benötigt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel, dpa

Und das gelte auch für Anfang August. Der Grund: „Tiefdruckgebiete vom Atlantik bestimmen weiter unser Wetter“, erklärt der Meteorologe. „Der Sommer macht weiterhin Pause. Vom Atlantik und der Nordsee kommt ein Tief nach dem anderen.“ Bis zum 6. August stünden die Chancen auf sommerlicheres Wetter schlecht. „Danach besteht Hoffnung“, sagt Schmidt. Sommerlicheres Wetter sei gemäß Langfristprognosen erst ab dem 8. oder 9. August zu erwarten, zuvor bleibe es wechselhaft bis mäßig warm.

Sonnenstunden deutlich unter der erwarteten Menge

Im Vergleich zum Mittel des Referenzzeitraumes der Jahre 1991 bis 2020 zeigt sich, dass lediglich die Temperaturen etwa im Durchschnitt liegen. „Die Durchschnittsniederschlagsmenge ist in vielen Regionen deutlich überschritten“, so Schmidt. Ganz im Gegenteil zur Menge der Sonnenstunden. „Der Sonnenschein liegt deutlich unter der zu erwartenden Menge.“