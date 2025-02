Neustart fürs Schwabencenter? „Zukunft hängt nun an den Unterschriften“

Die letzten Tage sind gezählt. Kommenden Samstag gibt der Optiker und Hörakustiker Gronde nach 54 Jahren im Schwabencenter auf. Übrig bleibt dann nur noch die Apotheke. Ein Geschäft nach dem anderen hatte in den vergangenen Jahren aufgrund des zunehmenden Verfalls die Ladenpassage verlassen. Viele Augsburger nennen das Schwabencenter, das einst als Bayerns modernstes Einkaufscenter galt, längst einen „Lost place“, einen verlorenen Ort. Während einige An- und Bewohner die Hoffnung auf einen Neubeginn bereits aufgegeben haben, steht jetzt die Firma Solidas vor einer entscheidenden Etappe. Das hat mit der Post zu tun, die der Projektentwickler in diesen Tagen an die zahlreichen Wohnungseigentümer in den Türmen verschickt.

