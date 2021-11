Augsburg

06:30 Uhr

50 Jahre Schwabencenter: Erinnerungen an Pizza, Eis und eine legendäre Disco

Plus Das Schwabencenter ist 50 Jahre alt und ein Sanierungsfall. Die Bewohner lassen nichts darauf kommen und erinnern sich an die Zeit, in der das Gebäude als Sensation galt.

Von Ina Marks

Gisela Mayo lebt seit 45 Jahren im Schwabencenter. Die Augsburgerin erinnert sich gerne an die glanzvollen Zeiten zurück. Etwa als sie und ihre Freundin, beide damals noch keine 18 Jahre alt, sich unbedingt zur Eröffnung der legendären Keller-Disco Jet Set reinschmuggeln wollten. "Das Jet Set war damals die angesagte Disco in der Region. Da kam sogar die Münchner Schickeria nach Augsburg, um im Schwabencenter zu feiern", erzählt die 66-Jährige. Nicht allein Mayo verbindet vieles mit dem Gebäudekomplex, das einige Augsburger als hässlich empfinden. Bei einer Fotoausstellung anlässlich des 50. Geburtstages des Schwabencenters im sogenannten Wohnzimmer, dem dortigen Quartierstreff für Bewohnerinnen und Bewohner, schwelgt nicht allein Gisela Mayo Besucher in Erinnerungen - an Zeiten, in denen das Schwabencenter als Sensation galt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen