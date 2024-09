Im Schwabencenter herrscht Frust über den Stillstand

In manchen Momenten vergisst Christa Nebelung das Desaster etliche Etagen unter ihr. Nämlich, wenn die 81-Jährige auf ihrem Balkon steht. Dann überblickt sie die Stadt und genießt die weite Sicht. „Die Aussicht entschädigt für vieles“, sagt die Seniorin. Die Augsburgerin wohnt im 18. Stock in einem der drei markanten Türme des Schwabencenters. Das Center ist quasi zu einem sogenannten „Lost Place“ mutiert. Ein Ort, der verloren scheint. Nur noch zwei Geschäfte halten die Stellung in der Ladenpassage, die einst als modernstes Einkaufscenter Bayerns galt. Es bröckelt, gammelt, Dinge gehen kaputt. Etliche Menschen im Schwabencenter haben die Hoffnung auf die Sanierung, auf einen Neustart, aufgegeben. Auf den Investor Solidas, dessen Schwabencenter-Pläne bekannt sind, sind sie nicht mehr gut zu sprechen. Beim Unternehmen wird Verständnis für den Frust gezeigt, aber auch appelliert. Und erklärt, warum bislang nur augenscheinlich nichts vorangeht, im Hintergrund aber viel passiere.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis