Natur

11:55 Uhr

Wie ein 17-Jähriger Rehkitze aus der Luft vor dem Tod bewahrt

Plus Mit einer Drohne unterstützt der 17-jährige Marco Edenhofner Jäger und Landwirte bei der Suche nach Kitzen. Den Rehen droht bei der Wiesenmahd der Tod.

Von Jörg Sigmund

Es regnet in Strömen, ein kalter Wind weht über das Kesseltal. Fünf Uhr morgens in Fronhofen, einem kleinen Ortsteil von Bissingen im Landkreis Dillingen. Widrigste Verhältnisse für den Einsatztrupp, der sich in aller Früh getroffen hat – mit dem Auftrag, Rehkitze vor dem Mähtod zu retten.

