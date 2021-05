Landesgartenschau

13:26 Uhr

Landesgartenschau in Lindau startet: Was Besucher wissen sollten

„130 Tage Gartenstrand – vom Berg zum See“ lautet das Motto der Landesgartenschau in Lindau. Am Donnerstag wird die Veranstaltung eröffnet.

Am 20. Mai eröffnet die Landesgartenschau in Lindau. Wie die Gartentage ablaufen und was Besucher rund um die Themen Tickets, Anreise und Corona-Regeln beachten müssen.

Von Stefanie Gronostay

Diese Woche ist es soweit: Die Landesgartenschau in Lindau soll beginnen. Nach Monaten der Ungewissheit, ob die Großveranstaltung wegen Corona stattfinden kann, scheint ihr nun nichts mehr im Wege zu stehen. Der Landkreis Lindau verzeichnet seit mehr als zwei Wochen einen stabilen Inzidenzwert unter 100 und die Schau soll wie geplant am 20. Mai eröffnet werden – mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept. Parallel findet in Ingoldstadt eine zweite Landesgartenschau statt. Der Organisator Natur in Lindau erklärt, wie die Veranstaltung abläuft, was Besucherinnen und Besucher zu beachten haben und welche Attraktionen die Veranstaltung bietet. Eröffnung : Der Start der Gartenschau wird anders ausfallen als geplant. So werden morgens Ehrengäste und Pressevertreter über die Schau schlendern. Um 14 Uhr öffnet sie für die Öffentlichkeit.



Tagesabhängig sei auch, ob Besucher einen negativen Schnelltest vorweisen müssen. „Sollte eine Testpflicht bestehen, raten wir Besuchern, sich am Vortag testen zu lassen“, sagt eine Sprecherin von Natur in Lindau . Das gilt auch für Dauerkartenbesitzer. Welche Corona-Regeln gelten, wird tagesaktuell veröffentlicht auf der Internetseite: www.lindau2021.de/corona



Im Landkreis gibt es zudem drei Satellitenstandorte. Die Gemeinde Scheidegg , 20 Kilometer von Lindau entfernt, beteiligt sich mit ihren Wasserfällen an den Gartentagen . Wildromantisch geht es im Markt Weiler-Simmerberg zu. Dort können Besucher die Hausbachklamm erkunden. In Schlachters haben Gäste Einblick in eine Versuchsanstalt für Obstbau.



