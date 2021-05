Klimawandel

18.05.2021

So massiv macht sich der Klimawandel in Bayern bemerkbar

Plus Der Klimawandel ist in Bayern angekommen, darüber sind sich Klimaforscher einig. Welche Anzeichen zu beobachten sind und wie sich das Leben für Pflanzen, Tiere und Menschen verändern wird.

Von Maria Heinrich

Voller Mängel und kaum wirkungsvoll – schon lange kritisieren Experten das bayerische Klimaschutzgesetz als unzureichend. Nun will Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) nachlegen – und noch im Mai einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz vorlegen, so kündigte es der Minister vor zwei Wochen an. Vielen Klimaschützern ist das vielleicht schon zu spät, sie warnen seit Jahren vor den Folgen der globalen Erwärmung. Doch wie ernst ist die Lage eigentlich in Bayern?

Themen folgen