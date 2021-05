Protestaktion

So kämpfen junge Aktivisten gegen Waldrodungen

Plus In ganz Deutschland engagieren sich Aktivisten gegen die Rodung von Wäldern, auch in München. Die Bewegung erfährt massiven Zulauf – und gewinnt an Schlagkraft.

Von Anna Katharina Schmid

Am frühen Nachmittag kommt die Nachricht, die alle befürchten. Regen prasselt auf das kleine Lager im Forst Kasten bei München. Eine leere Hängematte weht zwischen den Baumkronen, die Banner mit den kämpferischen Parolen sind nass. Durchweichte Stiefel, müde Gesichter: Rund zehn junge Menschen harren im bedrohten Waldgebiet zwischen Gauting und Neuried aus. Sie sind nicht allein, mehrere Polizeibusse stehen in der Nähe. Zwei Beamte warten auf Pferden. Dann setzen sich mehrere Einsatzkräfte in Bewegung, sie wollen den Versammlungsleiter sprechen. „Oh, das war’s“, sagt ein Jugendlicher.

