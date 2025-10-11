AfD hat Rückstand auf CSU innerhalb eines Jahres fast halbiert

Keine Partei kann in diesem Jahr in Umfragen so zulegen wie die AfD: Wäre am Sonntag Landtagswahl in Bayern, würde jede und jeder Fünfte im Freistaat das Kreuz bei den Rechtspopulisten machen. Sie lägen damit weiterhin komfortabel auf dem zweiten Rang in Bayern. Stärkste Kraft bliebe die CSU. Sie käme auf 38 Prozent und würde damit etwas an Zustimmung verlieren. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, mit dem unsere Redaktion kontinuierlich das Stimmungsbild in Bayern untersucht.

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt: Der AfD ist es in diesem Jahr gelungen, zumindest in Umfragen den Rückstand auf die CSU fast zu halbieren. Während im November des vergangenen Jahres die CSU noch bei 44 und die AfD bei elf Prozent rangierten, ist der Abstand von 33 Prozentpunkten mittlerweile auf 18 geschrumpft. Ein Trend, der sich noch fortsetzen könnte, warnte kürzlich Politologin Sabrina Mayer

So zufrieden sind die Menschen in Bayern mit Markus Söder

Unter den restlichen Parteien im Freistaat gibt es wenig Bewegung. Die Grünen lägen laut Umfrage bei elf Prozent, jede und jeder Zehnte würde den Freien Wählern die Stimme geben und die Bayern-SPD käme auf acht Prozent. Die Linke würde zwar hinzugewinnen, mit vier Prozent aber weiterhin den Sprung in den Landtag verpassen – genauso wie FDP und BSW (jeweils zwei Prozent).

Über stabile Zustimmungswerte kann sich Ministerpräsident Markus Söder freuen. In einer weiteren Civey-Umfrage geben 46 Prozent der Befragten an, unzufrieden mit seiner Arbeit zu sein. Im September lag der Wert noch bei 48 Prozent. Der Anteil der Zufriedenen beläuft sich laut Umfrage auf 41 Prozent. Der Rest kann sich keine abschließende Meinung bilden.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?" wurden im Zeitraum vom 24. September 2025 bis 8. Oktober 2025 die Antworten von 5000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Für die Frage "Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder?" wurden im Zeitraum vom 10. September 2025 bis 8. Oktober 2025 die Antworten von 4815 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 bzw. 2,6 Prozent.

