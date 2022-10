Augsburg

vor 16 Min.

Heimat-Check: Wo hakt es beim Klimaschutz?

Plus Wohl noch nie wurde so viel über die Folgen des Klimawandels debattiert und darüber, was sich ändern muss. Auch in der Region sehen die Menschen dringenden Handlungsbedarf, wie unser „Heimat-Check“ zeigt.

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Bayern will es – mal wieder – besser machen als der Bund. Und besser heißt in diesem Fall vor allem: schneller. Bis 2040 soll der Freistaat klimaneutral sein, das ist das hehre Ziel. Die Bundesregierung indes will sich in Deutschland damit bis 2045 Zeit lassen. Doch das rasante Tempo, das Bayern da anstrebt, hat seinen Preis. Einer Studie zufolge sind dafür Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe notwendig. Das Prognos-Institut schätzt die Summe auf satte 167 Milliarden Euro.

