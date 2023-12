Nach Schneechaos: Weiterhin Einschränkungen bei der Bahn

Nach Schneechaos und Streik kommt es bei der Deutschen Bahn noch immer zu Einschränkungen. Vor allem der Regionalverkehr in Ostbayern und im Werdenfels ist betroffen.

Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn hatten es in den vergangenen Tagen nicht leicht. Erst sorgte der Wintereinbruch in Bayern für Chaos, dann wurde gestreikt. Inzwischen ist der Schnee größtenteils geschmolzen und der Warnstreik beendet, doch trotzdem kommt es weiterhin zu Einschränkungen bei der Bahn.

Züge der Deutschen Bahn nach Schneechaos beschädigt

Wie das Unternehmen berichtet, wurden durch den massiven Schneefall vielerorts Oberleitungen von Ästen und umstürzenden Bäumen beschädigt oder Stromabnehmer auf den Zügen haben sich unter der Schneelast gesenkt und zu Kurzschlüssen geführt. Dadurch waren Abstellanlagen teilweise mehrere Tage unzugänglich und die Stromversorgung vieler Fahrzeuge längere Zeit unterbrochen. An vielen Fahrzeugen entstanden durch den Frost zum Teil "erhebliche Schäden", so die Bahn – etwa an Wasserleitungen und -tanks sowie an Komponenten der Stromversorgung.

Deshalb müssten nun nach und nach alle Fahrzeuge auf Schäden untersucht und gegebenenfalls repariert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werken würden zwar mit Hochdruck arbeiten und Sonderschichten leisten, doch wegen der hohen Zahl betroffener Züge und teilweise längerer Ersatzteil-Lieferzeiten werden auch in den nächsten Wochen weniger Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Nach Wintereinbruch: Bahn ändert Fahrpläne

Deshalb hat die Bahn die Fahrpläne im Regionalverkehr teilweise angepasst. Laut dem Konzern kann es auch vereinzelt zu kurzfristigen Zugausfällen kommen. Die Bahn rät alles Fahrgästen, sich vor der geplanten Fahrt zu informieren.

Das reduzierte Angebot betrifft vor allem Ostbayern und den Werdenfels. Die Züge im Werdenfelsnetz verkehren zunächst seltener als üblich. Zwischen Garmisch-Partenkirchen und München fahren sie alle zwei Stunden, in den Hauptverkehrszeiten sind sie stündlich unterwegs. Zwischen Mittenwald und Innsbruck verkehren die Züge ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt. Auf den Strecken Tutzing – Penzberg und Murnau – Oberammergau fahren die Bahnen alle zwei bis drei Stunden und auf der Außerfernbahn alle vier Stunden. Für Schülerzüge, die von den Ausfällen betroffen sich, versucht die Bahn nach eigenen Angaben einen Busersatzverkehr einzurichten.

Nördlich von München entfällt die Linie RB 33 von Freising nach Landshut. Auf der Linie RE 2 (München – Landshut – Regensburg – Schwandorf – Hof) fahren nur etwa die Hälfte der Züge. Die am stärksten nachgefragten Fahrten in der Hauptverkehrszeit verkehren laut Bahn durchgängig. Ausfallende Züge würden zwischen Hof und Schwandorf durch einen Express-Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

Auch bei der S-Bahn München kommt es weiterhin zu Einschränkungen. In den kommenden Tagen erwartet die Bahn teilweise noch Ausfälle bei den Verstärkerzügen des 10-Minuten-Takts.