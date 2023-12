Warnstreik am Freitag

vor 50 Min.

Bahnverkehr rollt nach Streik wieder

Nach dem Bahnstreik sind Züge wieder häufiger in Bayern unterwegs.

24 Stunden lang dauerte der Warnstreik der Lokführer. Am späten Freitagabend endete der Ausstand und die Züge rollten wieder an. Doch auch am Wochenende gibt es Auswirkungen.

