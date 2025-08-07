So verbringen die Bayern ihren Urlaub – das sind die beliebtesten Reiseziele

Gerade sind in Bayern Sommerferien und für viele geht es in den Urlaub – egal ob im Flieger oder mit dem Camper. Doch das Reiseverhalten der Bayern unterscheidet sich im Vergleich zum Rest von Deutschland. Die „Reiseanalyse RA 2025“ der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) aus Kiel zeigt, welche Ziele für Bewohner des Freistaats besonders beliebt sind.

Die Bayern verreisen etwas häufiger im Sommer als der Rest des Landes. Auch dauern ihre Urlaubsreisen länger. Dabei zieht es sie oft an den Strand: Die Bayern machen überdurchschnittlich oft Bade- oder Strandurlaube. Grundsätzlich setzen die Reisenden aus Bayern auf Bewährtes. Sie steuern seltener neue Ziele an als die Urlauber aus anderen Bundesländern.

Italien, Österreich und Kroatien: Diese Ziele sind bei den Bayern gefragt

Das beliebteste Ziel von Urlaubern aus Bayern ist Italien. Damit unterscheidet sich der Freistaat von den restlichen Bundesländern. Bei den bayerischen Befragten der Reiseanalyse macht das Land 17,7 Prozent aller Reisen aus. Ebenfalls sind Urlaube in Österreich mit 7,1 Prozent und Kroatien mit 6,8 Prozent deutlich beliebter bei bayerischen Touristen als im Rest des Landes. Ein weiteres gefragtes Ziel bei den Bayern ist die Türkei: 8,7 Prozent der Befragten machen dort Urlaub. Das häufigste Ziel im Ausland von allen deutschen Reisenden ist Spanien. Aus dem Freistaat gehen dorthin 11,9 Prozent der Reisen.

Bayerische Urlauber reisen seltener im Flugzeug

Obwohl die Bayern besonders häufig Auslandsreisen machen, bleiben 12,3 Prozent bei ihren Reisen in Deutschland. Dabei geht es häufig nach Bayern selbst und seltener an die deutschen Küsten. Grundsätzlich reisen bayerische Urlauber seltener mit dem Flugzeug und nutzen eher Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil.

Die „Reiseanalyse 2025“ betrachtet die Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bevölkerung und Bayerns ab 14 Jahren mit einer Dauer von fünf Tagen und länger. Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf das Reisejahr 2024.