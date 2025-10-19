Bettlerin stiehlt Brieftasche: Mann hält sie auf – und wird gebissen

In Fürth hat eine Bettlerin einem Mann die Brieftasche samt Bargeld entwendet. Das berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Das Opfer bemerkte den Diebstahl, Passanten hielten die Frau auf – doch diese wehrte sich mit einem Biss.

Taschendiebstahl: Frau entwendet Geldbeutel aus Jackentasche

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 15 Uhr in einer Bahnunterführung in der Höfener Straße in Fürth. Eine 42-jährige Frau sprach einen vorbeigehenden Mann an, zeigte ihren Plastikbecher vor und bat ihn um Geld.

Dabei kam die Bettlerin dem 86-Jährigen nahe und entwendete ihm seinen Geldbeutel, den er in der Jackentasche trug. Der 86-Jährige bemerkte den Diebstahl selbst. Daraufhin fragte er Passanten nach Hilfe.

Nach Diebstahl: Passant wird von Bettlerin gebissen

Ein 42-Jähriger wurde auf die Situation aufmerksam und sprach die Frau daraufhin an. Die Bettlerin gab den Geldbeutel zwar zurück, hatte zuvor jedoch bereits das Bargeld aus ihr herausgenommen. Als sie auch darauf angesprochen wurde, warf sie das Geld weg und versuchte zu fliehen.

Zusammen mit seiner Frau hielt der Passant die Bettlerin fest, bis die Polizei eintraf. Doch die Frau wehrte sich gegen das Paar: Unter anderem biss sie dem 42-Jährigen in die Hand. Dennoch gelang es den Eheleuten, die mutmaßliche Diebin festzuhalten.

Bettlerin festgenommen: Polizei ermittelt in zwei Fällen

Schließlich trafen Polizisten der Polizeiinspektion Nürnberg-West ein und nahmen die Frau fest. Wegen des entwendeten Geldbeutels ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige. Doch auch der Biss hat Konsequenzen: Zusätzlich laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen die Frau.