Lkw-Unfall auf der A92 – beide Fahrtrichtungen sind betroffen

Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn 92 bei Dingolfing zu einem Unfall mit einem LKW gekommen. Durch einen Reifenplatzer kam der Lkw von seiner Spur ab und krachte durch die Mittelleitplanke, wo er stecken blieb. Das teilte die Polizei mit. An dem Unfall war nur der Lkw-Fahrer beteiligt, verletzt wurde er nicht.

Der Lkw kippte nicht um und der Fahrer musste nicht befreit werden. Das Fahrzeug versperrte die Fahrstreifen der A92 in beide Fahrtrichtungen, weshalb der Verkehr auf die Standstreifen umgeleitet werden musste, so die Polizei. Die Fahrstreifen können erst freigegeben werden, wenn der Lkw abtransportiert ist und die Leitplanke repariert wurde.

Unfall auf der A92: Räumung der Fahrstreifen dauert an

Das kann laut Polizei noch einige Stunden dauern. Das Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums meldet einen Stau bei der Unfallstelle in Richtung München. Autofahrer müssen sich auf eine Verzögerung einstellen.