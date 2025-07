Dichter Verkehr am Mittwoch verursacht Auffahrunfall auf B2 in Richtung Augsburg

Auf der Bundesstraße B2 ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Gegen 6 Uhr morgens verlor ein Autofahrer bei Westendorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Das berichtete die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine Person sei bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Am Morgen herrschte auf der Strecke in Richtung Augsburg zwischen den Ausfahrten Nordendorf und Westendorf deshalb dichter Verkehr. Wie der ADAC auf seiner Website warnte, lagen außerdem Gegenstände auf der Fahrbahn. In der unübersichtlichen Verkehrslage nach dem Unfall sei es den Polizeiangaben zufolge zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein weiterer Autofahrer habe das Stauende übersehen und sei in ein anderes Fahrzeug gekracht, wobei er leicht verletzt worden sei.

Unfall auf B2 hatte zwischen Donauwörth und Augsburg am Mittwoch Stau zur Folge

Die Bundesstraße nach Augsburg habe daraufhin am Mittwochmorgen gesperrt werden müssen. Das Portal bayerninfo meldete außerdem einen Stau an der Unfallstelle. Über eine Länge von rund einem Kilometer habe der Verkehr dort zwischenzeitlich stillgestanden. Reisende, sowie Pendlerinnen und Pendler nach Augsburg mussten mit sieben Minuten Verzögerung rechnen. Laut ADAC hätte der dichte Verkehr an der Unfallstelle die Fahrtzeit am betroffenen Abschnitt um rund 14 Minuten verlängert. Gegen 9 Uhr morgen wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Verkehrslage beruhigte sich noch am Morgen.

