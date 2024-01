Blitzeis in Bayern: Größere Unfälle blieben bislang aus

Blitzeis sorgt aktuell für gefährliche Straßenverhältnisse in Bayern. Bislang kam es allerdings zu keinen größeren Unfällen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in ganz Bayern am Mittwoch vor einer "Gefahr für Leib und Leben". Für den kompletten Freistaat gilt die "Warnstufe rot wegen Glatteis. Trifft Regen auf den gefrorenen Boden, kann Blitzeis entstehen. Die plötzlich auftretende Eisschicht ist dann oft kaum zu erkennen.

Blitzeis in Bayern: Bislang nur wenige Unfälle im Straßenverkehr

Trotzdem kam es auf den Straßen in Bayern in der vergangenen Nacht und am Mittwochmorgen bislang nur vereinzelt zu Unfällen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete am Mittwoch von fünf Unfällen in dem Bereich, bei denen niemand verletzt wurde. Auch im Bereich des Präsidiums Schwaben Nord gab es laut einem Sprecher nur "ganz wenige Unfälle". Nur vereinzelt sei es zu Rutschunfällen gekommen. Die Witterungsverhältnisse hätten sich bisher nicht spürbar auf den Straßenverkehr ausgewirkt.

Im nördlichen Oberbayern krachte es vier Mal. Auch dort blieb es nach Angaben eines Polizeisprechers bei Sachschäden. Ähnlich sieht es in anderen Teilen Bayerns, wie in Franken und Niederbayern aus. Größere Einsätze auf den glatten Straßen sind zunächst ausgeblieben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Blitzeis sorgt für Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr

Während es auf den Straßen gefährlich sein kann, sind die Auswirkungen der Wetterverhältnisse auch bei der Deutschen Bahn zu spüren. Zwischen Murnau und Oberammergau wurde der komplette Zugverkehr am Mittwoch eingestellt. Auch im Münchner S-Bahnverkehr kann es wegen Glätte und Blitzeis am Mittwochmorgen zu witterungsbedingten Einschränkungen kommen. Und auch in Augsburg haben Stadtwerke und AVV bereits im Vorfeld vor Verspätungen gewarnt.

Ähnlich sieht es im Flugverkehr aus. Der Münchner Flughafen rechnet besonders in der ersten Tageshälfte mit Verspätungen und Ausfällen. Der Airport empfiehlt Reisenden, sich bei der Airline über den Flugstatus zu informieren. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch