Blitzeis in Bayern: Bahn warnt vor Verspätungen und Ausfällen

Das Blitzeis am Mittwoch hat in Bayern auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Auf manchen Strecken kann es zu Verspätungen oder Zugausfällen kommen.

Das Wetter sorgt am Mittwoch für Chaos in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst hat für den kompletten Freistaat die rote Warnstufe wegen Glatteis ausgerufen. Auf den Straßen bildet sich teilweise Blitzeis, der Münchner Flughafen rechnet mit Einschränkungen und Schulen bleiben teilweise geschlossen. Auch wer auf die Deutsche Bahn angewiesen ist, sollte sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.

Laut einer Sprecherin hat sich die Bahn "intensiv" auf die angekündigte Wetterlage vorbereitet. Es hielten sich Mitarbeiter in den betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung.

Blitzeis am Mittwoch: Hier kommt es zu Einschränkungen bei der Bahn

Trotzdem meldet die Bahn Einschränkungen am Mittwoch. Bei der DB Regio Bayern kommt es zu "erheblichen Beeinträchtigungen". Zwischen Murnau und Oberammergau wird der komplette Zugverkehr eingestellt. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit zwei Bussen und einem Großraumtaxi eingerichtet. Die Auswirkungen werden voraussichtlich noch bis Sonntag zu spüren sein.

Auch im Münchner S-Bahnverkehr kann es wegen Glätte und Blitzeis am Mittwochmorgen zu witterungsbedingten Einschränkungen kommen. Fahrgäste sollen sich laut der Bahn auf der Webseite oder in der App "München Navigator" über ihre Verbindungen informieren.

In Augsburg haben Stadtwerke und AVV bereits im Vorfeld vor Verspätungen gewarnt. Die Nacht über sollten Straßenbahnen das Liniennetz befahren, um die Bildung eines Eispanzers an den Oberleitungen zu verhindern.

Bahn hebt Zugbindung am Mittwoch wegen Blitzeis auf

Fahrgäste, die ihre Bahnfahrt am Mittwoch wegen der Wetterverhältnisse verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Bahn hat die Zugbindung aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. (mit dpa)