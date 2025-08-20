Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Chemieunfall bei München: Gelbe Rauchwolken sorgten am Montagabend für Aufmerksamkeit und Warnungen

München

Gelbe Rauchwolke tritt nach Chemieunfall bei München aus

Der Abendhimmel bei München war am Montag von gelben Dämpfen durchzogen. Nach einem Chemieunfall im Landkreis seien Stickoxide ausgetreten, warnte die Feuerwehr.
Von Julius Reinmuth
    • |
    • |
    • |
    Ausgestattet mit ABC-Schutzanzügen führte die Feuerwehr im Landkreis München Löscharbeiten nach einem Chemieunfall durch.
    Ausgestattet mit ABC-Schutzanzügen führte die Feuerwehr im Landkreis München Löscharbeiten nach einem Chemieunfall durch. Foto: Erwin Scheriau, dpa/APA (Archivbild)

    Über Kirchheim im Landkreis München war am Montagabend eine gelbe Rauchwolke zu sehen. Die Dämpfe gingen auf einen Chemieunfall in einem Gewerbegebiet der Gemeinde zurück. Der Münchner Abendzeitung zufolge sei ein erster Notruf um 17.30 Uhr eingegangen. Wie die Feuerwehr rasch informierte, habe es sich bei den Rauchschwaden um Stickoxide gehandelt, die Atmungsorgane reizen und schädigen können.

    Gelber Rauch über Landkreis München: Feuerwehr warnte per App

    Per Warn-App forderten die Einsatzkräfte Anwohnerinnen und Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Warum die Dämpfe austraten, ist laut Feuerwehr noch unklar. Die chemische Reaktion habe zwar nach rund 2,5 Stunden gestoppt werden können. Wegen der Löscharbeiten hätte sich zwischenzeitlich aber eine zweite gelbe Rauchwolke gebildet, warnten die Einsatzkräfte weiter.

    Wie die Münchner Abendzeitung schreibt, hätten sich die Gase in einer Halle in Kirchheim gesammelt, seien durch einen rund 20 Meter hohen Schornstein ausgetreten und über mehrere Ortsteile der Gemeinde gezogen. Eine Evakuierung umliegender Gebäude sei nicht nötig gewesen. Der Landkreis München informierte gegen 22 Uhr auf Facebook, dass der Löscheinsatz noch am Abend beendet werden konnte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr. (mit dpa)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden