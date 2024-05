Chemieunfall in Dasing: Keine Gefahr für die Bevölkerung

Noch immer im Einsatz sind die Feuerwehren nach einem Chemieunfall am Dienstag in Dasing. Eine Gefahr besteht offenbar nicht.

Auf einem Firmengelände in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) kam es beim Umladen von Containern mit Salpeter- und Fluorsäure zu einem Unfall. Noch ist nicht klar, in welchem Umfang. "Es besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung", versichert Kreisbrandmeister Dominik Sauter von der Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg. Es seien keine Gefahrstoffe ausgetreten, so die ersten Informationen. Noch erkunden die Feuerwehren, die Situation. (sev)

Weitere Informationen folgen.