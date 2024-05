Dasing

19:03 Uhr

Chemieunfall in Dasing: Feuerwehr kämpft gegen Austritt von Gefahrstoffen

Plus Zu einem Chemieunfall kam es am Dienstagabend auf dem Gelände einer Speditionsfirma in Dasing. Nach zwei Stunden hatten die Retter die Lage im Griff.

Von Eva Weizenegger

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg rückte am Dienstag kurz vor 17 Uhr in Dasing an. In einer Speditionsfirma am Birkfeld im Gewerbegebiet war es zu einem Chemieunfall gekommen. Beim Umladen eines 630 Liter fassenden Containers, wölbte sich ein Teilbereich des Behälters deutlich und die zwei weiteren Bereiche blähten sich ebenfalls auf. In dem Container befanden sich Salpetersäure und Fluorwasserstoff. Beide Stoffe können ätzend sein und bereits beim kurzzeitigen Einatmen gesundheitsschädlich sein. "Bislang traten keine Gefahrstoffe aus", informierte Kreisbrandmeister Dominik Sauter von der Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg, "es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung".

Die Feuerwehrkräfte erkunden die Situation, nachdem es in Dasing zu einem Chemieunfall gekommen war. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg.

Mit speziellen CSA-Anzügen ausgestattet, gingen die Atemschutzträger der Feuerwehren zum Container. "Sie überprüfen fortwährend, dass keine Gefahrstoffe austreten", erklärte Sauter. Diese Feuerwehrmänner und -frauen verfügen über eine umfassende Spezial-Ausbildung und werden durch die Anzüge bei einem eventuellen Austritt von Giftstoffen geschützt.

