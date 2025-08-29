Neue Flugverbindung ab Herbst von München in europäische Hauptstadt

Der Winterflugplan am Münchner Flughafen hält für Reisende ein neues Ziel bereit. Denn die Airline „Flyone“ steuert ab Ende Oktober die rumänische Hauptstadt Bukarest an.

Ab dem 27. Oktober geht der erste Flieger von Flyone von da an dreimal pro Woche vom Flughafen München nach Bukarest, das geht aus dem Buchungsportal von Flyone hervor. Jeweils montags, mittwochs und freitags hebt ein Airbus A320 der Fluggesellschaft um 9.30 Uhr in Richtung Rumänien ab. Die Flugdauer zum dort gelegenen Flughafen Henri Coandă beträgt etwa zwei Stunden und zehn Minuten. Aktuell bietet die Airline zudem günstige Tickets für die neue Linie an, die Preise starten bei 29 Euro.

Tourismus in Rumänien: Bukarest gilt als kleines Paris

Neben Bukarest bietet Flyone bereits Direktflüge nach Chișinău, die Hauptstadt Moldaus, ab München an. Bukarest, oft als „Kleines Paris“ oder „Paris des Ostens“ bekannt, bietet Touristen etwa eindrucksvoller Architektur aus dem 20. Jahrhundert, die an Paris erinnert. Dazu zählen Sehenswürdigkeiten wie der Triumphbogen, der Platz der Revolution, der imposante Palast des Volkes sowie das prachtvolle rumänische Athenäum.

Eine Straße mit Cafés in Bukarest (Rumänien). Foto: Françoise Hauser, dpa (Symbolbild)

Auch Lufthansa bietet Flüge vom Flughafen München nach Bukarest an

Neben der Airline Flyone bedient bislang nur die Lufthansa die Strecke von München nach Bukarest mit mehreren täglichen Direktflügen. Doch das Angebot wächst künftig wohl noch weiter: Ab dem 5. November fliegt auch Animawings, eine rumänische Airline, dreimal wöchentlich von München nach Bukarest.

Aktuell herrscht am Flughafen München Hauptreisezeit. In den Sommerferien werden mehr als 6,4 Millionen Passagiere erwartet. Das müssen Reisende wissen, um stressfrei ans Ziel zu kommen. Im Jahr sind es mehr als 40 Millionen Passagiere, bei insgesamt 224 Ziele weltweit. Ein Überblick über Parken, die Terminals, Geschichte und mehr. Außerdem gibt es jedoch ein Problem am Flughafen München, das bereits seit Jahres besteht: die fehlende ICE-Anbindung. Die bayerische IHK drängt auf Handeln.