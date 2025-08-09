Dem Flughafen München fehlt eine ICE-Anbindung – die IHK fordert eine Veränderung

Aus Städten wie München, Augsburg oder Nürnberg direkt mit dem ICE zum Flughafen fahren? Kein Problem! Nur landen Passagiere nicht wie zu erwarten am Airport München, sondern in Frankfurt. Der Flughafen Frankfurt verfügt über einen eigenen ICE-Bahnhof und die Lufthansa bringt Reisende mit dem „RailExpress“ mit Umsteigegarantie zu ihrem Flug. Davon kann der Münchner Flughafen bislang nur träumen – eine ICE-Anbindung an den Airport gibt es nicht. Die bayerische Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert eine Veränderung.

ICE-Ausbaustrecke über Münchner Flughafen geplant

Schon 2002 träumte der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber in seiner Transrapid-Rede von einer Verbindung vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen in zehn Minuten. Umgesetzt wurde das Projekt nie. In Zukunft könnte sich daran etwas ändern. Zwischen Ingolstadt und München soll eine ICE-Neubaustrecke entstehen, die auch über den Flughafen München gehen soll. Ende November 2023 hat der Bundesrat ein Gesetz verabschiedet, in dem genau diese ICE-Ausbaustrecke als „Vorhaben des potenziellen Bedarfs“ im Schienenwege-Bedarfsplan festgehalten ist. Das Gesetz soll Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich beschleunigen, um Großprojekte schneller umsetzen zu können.

ICE-Anbindung für Flughafen München: Bislang zu teuer

Das bedeutet aber nicht, dass in naher Zukunft tatsächlich geplant oder gar gebaut wird. Der Flughafen liegt abseits vom bestehenden Fernverkehrsnetz. Aus diesem Grund sei der Bau eines Fernverkehrsanschlusses nur für Fluggäste bislang nicht rentabel gewesen, erklärte die Deutsche Bahn gegenüber der Süddeutschen Zeitung. In einer aktuellen Pressemitteilung stellt die IHK das infrage: Der Neubau eines Fernverkehrsbahnhofs am Flughafen München und eine Anbindung des Airports an die ICE-Strecke München-Ingolstadt sei aus volkswirtschaftlicher Sicht rentabel.

Laut IHK verliert der Flughafen München durch den fehlenden Fernbahnanschluss im Wettbewerb mit anderen Flughäfen an Attraktivität. Demnach fehlen Regionalverkehrsangebote zur An- oder Weiterreise mit der Bahn in Bayern. Die S-Bahn, die den Flughafen mit der Münchner Innenstadt und dem Hauptbahnhof verbindet, sei häufig überlastet und störanfällig. Flughäfen wie Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Zürich und Wien sind bereits an den Schienenfernverkehr angebunden oder haben konkrete Pläne dafür. Mit einem Vier-Stufen-Konzept möchte die IHK die Anbindung des Flughafens München an die Bahn ausbauen und eine direkte Anbindung an den Schienenfernverkehr sicherstellen.