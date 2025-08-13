Discover Airlines: Das sind die neuen Ziele ab dem Flughafen München

Die Hauptreisezeit am Münchner Airport ist in vollem Gange. Doch es gibt schon Ankündigungen für das nächste Jahr. Ab dem Sommer 2026 wächst am Münchner Flughafen das Angebot für Kurz- und Mittelstreckenflüge. Die Discover Airlines hat neue Verbindungen in einer Mitteilung angekündigt. Dabei soll es weg von den klassischen Urlaubshotspots gehen.

Zum ersten Mal steht die Insel Zypern im Flugplan der Fluggesellschaft an. Ab Ende März starten täglich Flieger von München in die Hafenstadt Larnaca. Freitags und sonntags gibt es sogar zwei Flüge pro Tag, so die Mitteilung. Bisher wurden die Verbindungen von Lufthansa angeboten – Discover Airlines ist Teil der Lufthansa Group.

Neue Verbindungen vom Flughafen München in Griechenland und Norwegen

Ab Mitte Mai gibt es dann zwei weitere neue Ziele ab dem Flughafen München. Die Airline will Skiathos in Griechenland und Evenes in Norwegen ansteuern. Die Flüge nach Skiathos gehen immer donnerstags und Evenes wird mittwochs und samstags angeflogen. Bisher wurden die beiden Städte von Discover Airlines nur aus Frankfurt angesteuert. Insgesamt fliegt die Airline kommenden Sommer ab München insgesamt zwölf griechische Ziele und drei Ziele in Skandinavien an.

Auch die Fluggesellschaft Lufthansa hat eine neue Verbindung angekündigt. Ab Oktober dieses Jahres bietet die Airline einen neuen Direktflug von München aus an. Ohne Zwischenstopp geht es in eine asiatische Hauptstadt.