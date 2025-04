Diese Freizeitparks in Bayern sind einen Ausflug wert

Den Kindern ist langweilig. Vor diesem Problem stehen Eltern in den Sommerferien vermutlich täglich. Möglichkeiten für Familienausflüge gibt es viele – in die Natur, ins Schwimmbad, in Museen, in den Zoo. Besonders beliebt, auch bei älteren Kindern, sind aber Freizeitparks. Welche Parks in Bayern sind einen Ausflug wert? Wir haben sechs Tipps gesammelt - und uns dabei auf Orte konzentriert, die von Schwaben aus in maximal zwei Stunden zu erreichen sind.

Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen

Icon Vergrößern Der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen präsentiert sich als Freizeitpark der Superlative. Foto: Alf Geiger Icon Schließen Schließen Der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen präsentiert sich als Freizeitpark der Superlative. Foto: Alf Geiger

Mehr als 60 Achterbahnen, Wildwasserrutschen und Kinderkarussells bietet der Allgäu Skyline Park in Rammingen, unweit von Bad Wörishofen. Der Park liegt direkt an der A96 im Unterallgäu.

Steckbrief: Das ist der Allgäu Skyline Park

Adresse: Skyline Park Straße 1, 86871 Rammingen

Preis: zwischen 35 und 42 Euro, zusätzlich gibt es Angebote

Öffnungszeiten: meist von 9.30 bis 18 Uhr

Geeignet für: den ersten Freizeitpark-Besuch mit Mama und Papa bis hin zum Junggesellenabschied

Parkplätze: kostenlos

Attraktionen: Von rasanten Fahrgeschäften wie dem Sky Wheel (die höchste Überkopf-Achterbahn Europas) über eine Zero-Gravity Zentrifuge bis zu Klassikern wie Streichelzoo, Riesenrad und Autoscooter – von den diversen Attraktionen sollen sich vor allem Familien angesprochen fühlen. Der Skyline Park unterteilt Fahrgeschäfte in drei Kategorien: Adrenalin-Pur, Familien-Spaß und Kinder-Hits. Ab 14 Jahren und einer Größe von 1,50 Metern darf man jede Achterbahn fahren. Eine weitere Besonderheit unter den Attraktionen ist der Allgäuflieger - mit 150 Metern ist er das höchste Flugkarussell der Welt.

Preis: Im Skyline Park zahlt der Besucher gemessen an seiner Größe. Ab 1,50 Metern kostet der Eintritt 42 Euro, unter 1,50 Metern werden 35 Euro fällig. Kinder, die kleiner als 1,10 Meter sind, kommen kostenlos rein. Zudem gibt es im Mai, Juni, September und Oktober "Löwi's Spartage". An diesen Tagen sind die Fahrgeschäfte im Park nur im Wechselbetrieb geöffnet und die Tickets sind billiger. Teenager unter 15 Jahren zahlen fünf Tage vor oder nach ihrem Geburtstag keinen Eintritt. Für Menschen mit Behinderung, Senioren und Schwangere gibt es weitere Vergünstigungen, die hier nachzulesen sind.

Öffnungszeiten: Regulär hat der Skyline Park von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. An manchen Tagen weichen die Öffnungszeiten um eine Stunde ab, an anderen Tagen bleibt der Park wiederum ganz geschlossen. Genauere Informationen gibt es hier. Besonders lang hat der Skyline Park am 14. August 2025 geöffnet. An jenem Donnerstag findet das jährliche Event "Skyline Park bei Nacht" statt, bei dem Besucherinnen und Besucher bis Mitternacht Achterbahn fahren, Live-Bands lauschen und ein Feuerwerk erleben können. Der Park kann jederzeit witterungsbedingt geschlossen bleiben. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, sich am Ausflugstag über die Skyline-Website zu informieren.

Legoland in Günzburg

Icon Vergrößern Ein Blick auf den Eingangsbereich zum Legoland in Günzburg. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ein Blick auf den Eingangsbereich zum Legoland in Günzburg. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

Generation für Generation fasziniert Lego kleine wie große Kinder. Seit 2002 ist den bunten Bausteinchen sogar ein eigener Freizeitpark in Deutschland gewidmet: das Legoland in Günzburg. Im Freizeitpark gibt es knapp 70 Attraktionen, Legostein-Miniaturlandschaften mit Bauwerken wie der Allianz Arena oder Schloss Neuschwanstein sowie zahlreiche Shows.

Steckbrief: Das ist das Legoland in Günzburg

Adresse: Legoland-Allee 1, 89312 Günzburg

Preis: meist zwischen 39 und 64 Euro

Öffnungszeiten: meist von 10 bis 18 Uhr

Geeignet für: Kinder und Teenager bis etwa zwölf Jahren und Lego-Fans jeden Alters

Parkplätze: kosten 12 Euro

Attraktionen: 57 Millionen Legosteine sind nach Angaben des Parks in Günzburg verbaut. Die bunten Steinchen lassen sich auf dem gesamten Gelände finden. Familien sind im Legoland unter anderem Achterbahnen, Wasserspielplätze, ein 4D-Kino und je nach Wetter eine Parade und weitere musikalische Shows geboten. Zudem können Besucher im Legoland-Feriendorf übernachten.

Preis: Ein Tagesticket für das Legoland Günzburg ist ab 39 Euro erhältlich. Online kostet die Karte 45 Euro. Reguläre Eintrittspreise "zur Hauptsaison" liegen laut Legoland zwischen 58 und 64 Euro. Für Kleinkinder unter zwei Jahren zahlen Eltern keinen Eintritt. Preis-Details finden Sie hier.

Öffnungszeiten: Das Legoland Günzburg öffnet täglich um 10 Uhr. Der Park schließt meist zwischen 18 und 19 Uhr - je nachdem, ob der Tag auf ein Wochenende, einen Feiertag oder in die Ferienzeit fällt. Eine Besonderheit sind die "Sommer-Nächte" am 2. August, 9. August und 16. August: An diesen Tagen dürfen Besucher bis 22 Uhr im Park bleiben. Vergangenes Jahr gab es an in den Sommernächten exklusive Shows, Musik-Acts und Feuerwerk. Weitere Infos zu den Legoland-Öffnungszeiten gibt es auf der Park-Website.

Peppa Pig Park in Günzburg

Icon Vergrößern Die kleinsten Gäste erwartet ein Peppa Pig Park in Günzburg. Foto: LEGOLAND® Deutschland Icon Schließen Schließen Die kleinsten Gäste erwartet ein Peppa Pig Park in Günzburg. Foto: LEGOLAND® Deutschland

Das Legoland hat einen neuen Nachbarn: der Peppa Pig Park in Günzburg. Der Park ist der erste eigenständige Freizeitpark in Europa, der sich rund um das rosa Schwein dreht und richtet sich, anders als das benachbarte Lego Land, eher an die ganz kleinen Peppa Wutz-Fans.

Steckbrief: Das ist der Peppa Pig Park in Günzburg

Adresse: Legoland-Allee 1, 89312 Günzburg

Preis: zwischen 19 und 32 Euro

Öffnungszeiten: von 9 bis 17 Uhr

Geeignet für: Kleinkinder bis zum Vorschulalter

Parkplätze: kosten 12 Euro

Attraktionen: Auf dem Gelände sind fünf Attraktionen entstanden: "Peppas Ballonfahrt", "Opa Kläffs Piratenschiff", "Opi Mümmels Dino Abenteuer", "Herr Bulles Hau-den Lukas" und die "Peppa Wutz Achterbahn". Außerdem gibt es verschiedene Themenspielplätze, eine eigene Kinderkirmes sowie ein Kino, in dem Episoden der Serie gezeigt werden. In "Frau Mümmels Diner" gibt es Sandwiches, Salate, Pizzas und mehr.

Preis: Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt. Tickets können vorab günstiger online gekauft werden – sie kosten zwischen 19 Euro an Wochentagen und 26 Euro am Wochenende. Vor Ort sind die Tickets für 32 Euro zu haben (nach Verfügbarkeit). Kombiangebote in Verbindung mit dem Legoland-Feriendorf oder anderen Hotelpartnern in der Region gibt es ebenfalls.

Öffnungszeiten: Der Peppa Pig Park hat seit dem 5. April für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Parksaison dauert dann bis 9. November, so lange ist der Park täglich von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Fahrgeschäfte schließen eine halbe Stunde vor Parkschluss. Weitere Informationen zum Park gibt es hier nachzulesen.

Playmobil Fun Park bei Nürnberg

Natürlich hat auch das Spielzeug-Pendant zu Lego seinen eigenen Freizeitpark: der Playmobil Fun Park. Für eine wirkliche Konkurrenzsituation liegen das Legoland in Günzburg und der Playmobil Fun Park bei Nürnburg jedoch zu weit auseinander – noch dazu gibt es in Franken keine Achterbahnen. Hier liegt der Fokus auf Spielmöglichkeiten.

Icon Vergrößern Hier dreht sich alles um Playmobil. Foto: PLAYMOBIL-FunPark Icon Schließen Schließen Hier dreht sich alles um Playmobil. Foto: PLAYMOBIL-FunPark

Steckbrief: Das ist die der Playmobil Fun Park in Zirndorf

Adresse: Brandstätter Straße 2 bis 10, 90513 Zirndorf

Preis: regulär 22,90 Euro

Öffnungszeiten: von 9 bis 19 Uhr

Geeignet für: Playmobil-Liebhaber bis zum Grundschulalter

Parkplätze: fünf Euro

Attraktionen: Ob Feen, Polizisten, Piraten, Meerjungfrauen oder Ritter - die verschiedenen Spielwelten des Playmobil Parks decken viele Kinder-Interessen ab. Es gibt Parcours, Hüpfkissen und Rutschen. Kurz: Viele Möglichkeiten zum Austoben. Wer hoch hinaus will, kommt mit einer Seilbrücke bis in etwa acht Meter Höhe.

Preis: Ab drei Jahren kostet der Zutritt zum Playmobil Fun Park 22,90 Euro. Zwei Euro Rabatt erhalten unter anderem Menschen mit Behinderung, Ehrenamtliche und ADAC-Mitglieder. Geburtstagskinder bekommen den Eintritt geschenkt. Tickets können gegen einen Wertgutschein eingetauscht werden und müssen online gekauft werden. Weitere Preis-Informationen und Ausnahmen gibt es hier nachzulesen.

Öffnungszeiten: In der Hauptsaison - also ab Mitte März - hat der Fun Park in Zirndorf täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Märchenwald und Tierpark in Schongau

Icon Vergrößern Im Märchenwald und Tierpark Schongau gehen die Kinder von Häuschen zu Häuschen, um spielerisch die Märchen der Gebrüder Grimm zu erleben. Foto: Schongauer Märchenwald Icon Schließen Schließen Im Märchenwald und Tierpark Schongau gehen die Kinder von Häuschen zu Häuschen, um spielerisch die Märchen der Gebrüder Grimm zu erleben. Foto: Schongauer Märchenwald

Adrenalin sucht man im Märchenwald und Tierpark in Schongau vergeblich – aber so soll es auch sein. Es ist ein ruhiger Freizeitpark, eher ein großer Waldspielplatz mit Streichelzoo. Kindergarten- und Grundschulkinder können hier entlang eines Waldweges die Märchen der Brüder Grimm in kleinen Häusern entdecken, sich auf dem Spielplatz austoben und Tieren nahe kommen.

Steckbrief: Das ist der Märchenwald und Tierpark in Schongau

Adresse: Dießener Straße 6, 86956 Schongau

Preis: meist zwischen 8,90 und 10,90 Euro

Öffnungszeiten: am Wochenende und in den Ferien von 10 bis 18 Uhr

Geeignet für: Märchen-Entdecker zwischen zwei und acht Jahren

Parkplätze: kostenlos

Attraktionen: Rapunzel, Froschkönig, Hänsel und Gretel – all die klassischen Märchen der Brüder Grimm stehen im Mittelpunkt des Märchenwaldes in Schongau. Kinder sollen hier auf spielerische Art und Weise dazulernen. Jedes Märchen wird in einem Häuschen entlang des Weges erzählt und erklärt. Zusätzlich können Besucherinnen und Besucher im Tierpark Nandus, Chinchillas und Pfauen begegnen. Sandkasten, Spielplätze und Autoscooter runden den Besuch ab.

Preis: Der Schongauer Märchenwald kostet für Besucher ab sechs Jahren 10,90 Euro. Für Kleinkinder zahlen Eltern 8,90 Euro. Für Seniorinnen und Senioren ab 61 Jahren gibt es einen Euro Rabatt. Geburtstagkinder bekommen den Tag im Märchenwald geschenkt.

Öffnungszeiten: Der Märchenwald in Schongau hat ausschließlich am Wochenende und während der bayerischen Ferien zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.

Bavaria Filmstadt bei München

Ein etwas anderer Freizeitpark ist die Bavaria Filmstadt bei München. Hier ist man in den Welten von Klassikern wie "Fack Ju Göthe", "(T)Raumschiff Surprise" und den "Rosenheim Cops" unterwegs und erfährt, wie es hinter den Kulissen der Filmbranche zu geht.

Icon Vergrößern In der Bavaria Filmstadt lernen Besucher, wie ein Dreh abläuft und besuchen die Sets bekannter Filme und Serien. Foto: Bavaria Filmstadt Icon Schließen Schließen In der Bavaria Filmstadt lernen Besucher, wie ein Dreh abläuft und besuchen die Sets bekannter Filme und Serien. Foto: Bavaria Filmstadt

Steckbrief: Das ist die Bavaria Filmstadt in Grünwald

Adresse: Bavariafilmplatz, 82031 Grünwald

Preis: meist zwischen 20 und 23 Euro

Öffnungszeiten: regulär 9 bis 18 Uhr

Geeignet für: zukünftige Regisseurinnen, Tontechniker, Kameraleute und Filmkenner

Parkplätze: kostenpflichtig

Attraktionen: In etwa eineinhalb Stunden führen geschulte Tour-Guides Besucherinnen und Besucher durch die Originalkulissen vieler bekannter Filme und Serien. Anschließend geht es mit dem "Filmstadt Kombi Ticket" in ein 4D-Kino, das seit 2021 den Film "Moglis Dschungel Abenteuer" zeigt. Wichtig zu beachten: In der Filmstadt wird täglich gedreht. Deshalb kann es vorkommen, dass nicht immer alle Kulissen besichtigt werden können.

Preis: Das Filmstadt Kombi Ticket, in dem die Führung und der 4D-Film enthalten ist, kostet je nach Alter zwischen 19 und 23 Euro. Für weitere acht Euro können Besucher mit VR-Brillen bekannte Handy- und Computerspiele spielen.

Öffnungszeiten: In der Hauptsaison von Juni bis August hat die Bavaria Filmstadt zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Während der anderen Monate gibt es immer wieder Ausnahmen und auch Tage, an denen die Filmstadt geschlossen bleibt. Auf der Website lässt sich alles nachlesen.

Günstigster Freizeitpark in Bayern - wo liegt er?

Doch welcher Freizeitpark in Bayern ist nun am günstigsten? 2023 (Preise können demnach zu den Angaben im Text abweichen) haben wir einen Preisvergleich für einige bayerische Freizeitparks angelegt: