Günzburg

16:45 Uhr

Nach dem Rekordjahr 2023 startet das Legoland in die neue Saison

Plus Im vergangenen Jahr kamen so viele Besucher wie nie nach Günzburg. Lässt sich das noch toppen? Was dafür spricht – und was im Sommer und Winter alles geboten ist.

Von Rebekka Jakob

Mit der Saison 2023 hat Legoland Deutschland die Corona-Flaute endgültig hinter sich gelassen. Der Freizeitpark verzeichnete Rekord-Besucherzahlen, begrüßte die 30-millionsten Besucher – und das alles noch vor der Winter-Öffnung, die im vergangenen Jahr erstmals stattgefunden hat. Auch hier kamen deutlich mehr Gäste als erhofft, wie Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone kürzlich in unserem Podcast "Studio West" erzählte. Ob sich dieses Ergebnis noch toppen lässt? Die Vorschau auf die neue Saison im Legoland, die am 16. März startet, lässt vermuten, dass das durchaus drin sein könnte.

Im vergangenen Jahr hatte die Eröffnung des neuen Themenbereichs "Mythica" einen großen Schub gegeben. Das neue Fahrgeschäft Maximus, ein sogenannter Wing-Coaster, und der Bereich drumherum sprechen gezielt eine etwas ältere Zielgruppe an Besuchern an, wie Manuela Stone es bei der Pressekonferenz zum Saisonstart im Legoland ausdrückte, "alle über 1,20". Nach Angaben des Freizeitparks ist allein das Fahrgeschäft im Zentrum des Areals einmalig in Zentraleuropa. Das kam an – wie man so hört, waren im vergangenen Jahr etwa zwei Millionen Besucherinnen und Besucher im Legoland. Offizielle Zahlen dazu werden traditionell nicht bekannt gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

