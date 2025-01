Wut auf Wahlkämpfer: Pöbeleien und Vandalismus nehmen zu

Die Zerstörungswut richtete sich gegen CSU, SPD, Grüne und FDP. Auf deren Wahlplakaten wurden gleich in mehreren Orten im Landkreis Starnberg in der vergangenen Woche Gesichter von Politikerinnen und Politikern mit roter oder schwarzer Farbe beschmiert, durchgestrichen, mit „AFD“ überschrieben. Plakate wurden zer- oder abgerissen, teils wiederholt. Das Entsetzen bei den betroffenen Kandidaten und Kandidatinnen für die Bundestagswahl und bei ihren Parteien war groß. Die Polizei ermittelt.

SPD-Kandidatin Anna Rasehorn in Augsburg attackiert – Polizei sucht Zeugen

Wie im Fall der SPD-Landtagsabgeordneten Anna Rasehorn, die nach eigenen Angaben in Augsburg beim Plakatieren Opfer einer Attacke wurde. Ein Unbekannter habe sie verbal bedroht und geschubst. Die Kriminalpolizei Augsburg ruft nun mögliche Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. Sie sucht nach einem Mann, etwa 50 bis 65 Jahre alt, 1,80 Meter groß, wenige Haare, dunkel gekleidet. Er soll eine Rewe-Papiertüte bei sich gehabt haben. Tatzeitpunkt: 12. Januar, gegen 0.30 Uhr, in der Landsberger Straße.

Der Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz, Staatsanwalt David Beck, spricht auf Anfrage von einem „Angriff auf die Demokratie“, denn „Amts- und Mandatsträger erfüllen eine Schlüsselfunktion in unserer Gesellschaft“. Er appelliert an die Bevölkerung: „Sprechen und zeigen Sie solche Straftaten an. Nur wenn wir von diesen Straftaten Kenntnis bekommen, können wir auch konsequent dagegen einschreiten.“ Die SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres sagt: „Die zunehmende Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker sowie Wahlhelfende ist alarmierend und inakzeptabel.“

Icon Vergrößern Vor kurzem wurde eine ganze Reihe von Wahlplakaten im Landkreis Starnberg, hier in Pöcking, beschmiert und abgerissen. Foto: privat/Grüne Icon Schließen Schließen Vor kurzem wurde eine ganze Reihe von Wahlplakaten im Landkreis Starnberg, hier in Pöcking, beschmiert und abgerissen. Foto: privat/Grüne

Körperliche Attacken bilden dennoch eine Ausnahme, wie eine Umfrage unserer Redaktion unter den größeren in Bayern vertretenen Parteien zeigt. Einen besonders markanten Anstieg solcher Straftaten kann auch weder die Generalstaatsanwaltschaft München noch das Landeskriminalamt feststellen. Wobei beide Behörden einschränken, dass belastbare (aktuelle) Zahlen noch nicht vorliegen.

Laut einer Auswertung der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres, die das Landeskriminalamt für unsere Redaktion vorgenommen hat, wurden 204 Delikte gegenüber „Parteirepräsentanten/Parteimitgliedern“ im Bereich der „politisch motivierten Kriminalität“ erfasst. Darunter zweimal „gefährliche Körperverletzung“, siebenmal „Körperverletzung“ und 49 Mal „Üble Nachrede/Verleumdung von Politiker“. Delikte im Zusammenhang mit Wahlplakaten, insbesondere Sachbeschädigung, gab es demnach 518. In den ausgewerteten Zeitraum fällt die Europawahl 2024.

Grünen-Vorsitzende Eva Lettenbauer: „zunehmende Verrohung in diesem Wahlkampf“

Während beschädigte Plakate inzwischen zum Wahlkampf-Alltag der Parteien gehören und in der Regel vor Ort Schlagzeilen machen, werden immer wieder Attacken auf Politiker bayern- und bundesweit zum Thema. Wie 2022 die auf den Bayreuther SPD-Lokalpolitiker Halil Tasdelen. Oder 2023 der Steinwurf in Richtung des damaligen Grünen-Spitzenduos für die Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Neu-Ulm. Die Grünen verweisen aktuell auf einen Vorfall von Anfang Januar, bei dem der Wahlkampfstand von Direktkandidat André Hermann in München-Neuperlach vor den Augen von Wahlkampfhelfern und -helferinnen zerstört wurde. Die AfD Bayern äußerte sich auch auf wiederholte Bitte nicht zu den Fragen unserer Redaktion.

Mit Ausnahme der ÖDP sind für die verbliebenen sieben befragten Parteien Sachbeschädigungen und verbale Aggressionen ein – zum Teil zunehmend – großes Problem im laufenden Bundestagswahlkampf im Freistaat. Genaue Zahlen, erklären sie, liegen ihnen jedoch nicht vor. So heißt es von den Grünen, dass Pöbeleien und Beleidigungen beim Plakatieren oder an Infoständen häufiger vorkämen. „Vandalismus und Zerstörung von Wahlplakaten hat in diesem Wahlkampf nochmals zugenommen“, sagt ein Sprecher, und zwar „flächendeckend in ganz Bayern“. Eva Lettenbauer, die Landesvorsitzende der Grünen, ist besorgt über „die zunehmende Verrohung in den letzten Jahren, auch in diesem Wahlkampf“. Hass und Hetze gebe es „nicht mehr nur im Internet, sondern auch auf den Straßen in Bayern“. Sie lässt dem ein „Aber“ folgen: „Wir Grüne verteidigen unsere Demokratie, wir bleiben stehen, auch wenn der Wind mal rauer pfeift.“

FW-Minister Mehring: „Attacken gegen Volksvertreter sind stets ein Angriff auf uns alle“

Die SPD stellt ebenfalls eine Häufung von verbalen Angriffen und Sachbeschädigungen an Plakaten fest. „Büros, Einrichtungen und Wahlplakate der CSU wurden in den vergangenen Jahren und auch im aktuellen Wahlkampf immer wieder attackiert und beschmiert“, sagt eine Sprecherin der CSU. Bislang sei es bei kleineren Sachbeschädigungen geblieben. Die Landesvorsitzende der Partei Die Linke, Kathrin Flach Gomez, berichtet davon, dass derzeit zahlreiche Plakate zerstört werden: In Fürth seien einige angezündet, in Nürnberg „überdurchschnittlich viele“ kaputt getreten worden.

Icon Vergrößern Die SPD-Landtagsabgeordnete Anna Rasehorn wurde nach eigenen Angaben beim Plakatieren in Augsburg verbal bedroht und geschubst. Foto: Matthias Becker Icon Schließen Schließen Die SPD-Landtagsabgeordnete Anna Rasehorn wurde nach eigenen Angaben beim Plakatieren in Augsburg verbal bedroht und geschubst. Foto: Matthias Becker

Groß ist die Solidarität mit der SPD-Landtagsabgeordneten Anna Rasehorn, hinter die sich Spitzenpolitikerinnen und -politiker anderer Parteien stellen. Fabian Mehring, bayerischer Digitalminister der Freien Wähler, sagt etwa: „Attacken gegen Volksvertreter sind stets ein Angriff auf uns alle.“ Und weiter: „In Deutschland wählt man den Bundestag und stürmt nicht das Kapitol: Trumpismus ist in unserer Heimat nicht erwünscht.“ Der bayerische FDP-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, Martin Hagen, erklärt: „Angriffe auf Politiker oder ehrenamtliche Wahlkämpfer beschädigen den demokratischen Diskurs nachhaltig und sind deshalb aufs Schärfste zu verurteilen.“ Und der bayerische ÖDP-Bundestagsspitzenkandidat Günther Brendle-Behnisch bezeichnet den mutmaßlichen Angriff auf Rasehorn als „verwerflich und außerhalb jeder kultivierten politischen Auseinandersetzung“.