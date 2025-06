Zum Montag Regen und Gewitter in Schwaben und Franken erwartet - DWD warnt

Wer in den kommenden Tagen seine Wäsche draußen zum Trocknen aufhängt, sollte einen Blick auf den Wetterbericht werfen. Noch ist es heiß in Bayern – mit Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet nun von Schauern und Gewittern. Diese treten nachts über Schwaben und Franken auf – am Montag könnten sie tagsüber bayernweit auftreten. Im Südosten des Freistaats bleibt es dagegen trockener. Am Dienstag und Mittwoch wird es heiß und schwül, für Donnerstag ist erneut Regen angekündigt.

Gewitter in Schwaben, Franken und an den Alpen erwartet

Das Schönwetterhoch zieht am Sonntagabend nach mehreren Tagen über Bayern in Richtung Südosteuropa ab – dafür ziehen zum Wochenstart Wolken über den bayerischen Himmel. Aus Nordwesten entstehen Schauer und Gewitter. Besonders in Schwaben und Franken rechnet der DWD mit Starkregen und Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Für Landwirte heikel: Auch kleinkörniger Hagel kann auftreten. Trotz der Schauer bleibt es warm – mit Tiefsttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad.

Am Montag soll es ähnlich weitergehen. Der DWD schließt nicht aus, dass im gesamten Freistaat Gewitter auftreten. Außerdem wird es windig: Lokal können Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometern auftreten. Betroffen sind erneut Schwaben, Franken und auch das Alpenvorland. Mit einer amtlichen Warnung der Stufe 2 weißt der DWD am Montag in folgenden Landkreisen in der Region auf die starken Winde hin.

Neu-Ulm

Günzburg

Augsburg

Aichach-Friedberg

Unterallgäu

Memmingen

Landsberg am Lech

Oberallgäu

Kempten

Ostallgäu

Kaufbeuren

Die Warnung gilt zwischen 14 und 18 Uhr. Für Bergsportler ist darüber hinaus besondere Vorsicht geboten: Gerade im Bergland, auf Alpengipfeln und in den Mittelgebirgen wehen kräftige Winde aus unterschiedlichen Richtungen. Oberhalb von 1000 Metern warnt der DWD ab 8 Uhr den ganzen Tag lang vor Sturmböen. Die Hitze vom Wochenende ist am Montag zudem vorbei, dafür wird es schwül – bei Temperaturen bis zu 29 Grad.

Wetter übermorgen in Bayern und Schwaben: bewölkt und heiß

Nach dem windigen Montag wird es am Dienstag in Bayern teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Erneut weht ein frischer Westwind, bei Temperaturen bis zu 29 Grad. Am Mittwoch rechnet der DWD wieder mit trockenem und heißem Wetter – mit Temperaturen über 30 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sollte die Wäsche wieder hereingeholt werden: Gebietsweise sind Regen und einzelne Gewitter möglich.