Gewitter sorgen am Donnerstag für etliche Einsätze in Franken

Gewitter und Starkregen haben am Donnerstag für zahlreiche Einsätze in Bayern gesorgt. Insbesondere in Franken wurden Straßen und Keller überflutet und Autos blieben in Unterführungen stecken. In der Nähe von Nürnberg sorgte ein Blitzeinschlaf für einen Brand und einen hohen finanziellen Schaden.

Gewitter in Bayern am Donnerstag: Überschwemmungen und Stromausfall in Mittelfranken

In Mittelfranken mussten Feuerwehr und Rettungskräfte zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Die Gründe dafür waren vor allem überflutete Straßen und Keller sowie umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten und Dächer beschädigt hatten. Zudem blieben einige Autos in überfluteten Unterführungen stecken. Alle Betroffenen konnten sich laut dem Bayerischen Rundfunk selbst befreien, verletzt wurde aber niemand.

In Burgthann im Landkreis Nürnberger Land fiel am Nachmittag für rund eine Stunde der Strom aus. Mehrere Gemeindeteile und umliegende Orte sowie die Autobahnraststätte Feucht waren betroffen. Grund für den Ausfall war ein Baum, der während eines Gewitters auf eine Stromleitung gefallen war.

Ein heftiges Gewitter richtete in Untermerzbach nördlich von Nürnberg einen großen finanziellen Schaden an. Dort ging eine Lagerhalle mit rund 60 bis 70 Fahrzeugen in Flammen auf. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Brandursache ein Blitzeinschlag war. Der Eigentümer der Halle schätzte den Schaden laut Polizei auf etwa fünf Millionen Euro.

Mehrere Unfälle bei Gewitter in Oberfranken

Auch in Oberfranken überschwemmte der starke Regen mehrere Straßen. Gullys wurde aus der Verankerung gedrückt und die Feuerwehr musste Schlamm von den Straßen räumen. Es kam auch zu mehreren Autounfällen – jedoch ohne Verletzte oder größere Sachschäden.

Wetterdienst erwartet auch zum Wochenende Gewitter in Bayern

Am Freitag zieht ausgehend von Tief Larissa eine schwache Kaltfront über Nordbayern hinweg. Ab Mittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter mit Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, stürmische Böen um 70 km/h und örtlich Hagel. Wetterdienst (DWD). Auch am Wochenende bleibt es laut Vorhersage bei Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad im Frankenwald und 27 Grad an Main und Inn wechselhaft mit Schauern und Gewittern – am Sonntag mit Schwerpunkt im Süden und Osten Bayerns. (mit dpa)