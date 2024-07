Wo drohen heute in Bayern Gewitter?

Der Sommer ist zurück in Bayern – wenn auch nur vorübergehend. Das Thermometer zeigt in dieser Woche bis zu 33 Grad an. Doch es können sich immer wieder auch Hitzegewitter mit Sturm, Starkregen und Hagel bilden. Am Dienstag könnte es vor allem den Alpenrand treffen. München, wo das EM-Halbfinale ausgetragen wird, bleibt voraussichtlich verschont – zumindest vorerst.

Gewitter in Bayern heute: Risiko vor allem am Alpenrand

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) herrscht vor allem am westlichen Alpenrand ein geringes Gewitterrisiko. Dabei sind stürmische Böen mit bis zu 70 km/h, kleinkörniger Hagel und Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Eine amtliche Warnung gibt es bislang nicht.

In München, wo am Abend das EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich stattfindet, bleibt es weitestgehend trockenen. Allerdings wird es laut dem DWD mit bis zu 30 Grad tagsüber heiß in der bayerischen Landeshauptstadt. Auch am Abend werden noch 27 Grad erwartet, in der Nacht kühlt es dann auf 20 Grad ab. Erst am Mittwochvormittag kann es gewittern.

Immer wieder Schauer und Gewitter in Bayern in dieser Woche

Der DWD erwartet bei maximal 29 Grad neben einem Mix aus Sonne und Wolken auch schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter. Diese klingen in der Nacht zum Donnerstag von Nordwesten her ab. Doch bereits am Nachmittag und Abend ziehen in Schwaben und Franken erneut Schauer und Gewitter auf, die bis in die Nacht zum Freitag anhalten. Der Tag beginnt dann zwar oft sonnig, später rechnet der DWD aber wieder mit kräftigen Regenfällen und teilweise starken Gewittern. Auch in der Nacht zum Samstag kann es weiter regnen und gewittern.

Die Vorhersage für das Wochenende in Bayern sieht nicht besser aus. Am Samstag erwartet der DWD erneut teils kräftige Gewitter. Am Sonntag trifft es dann wieder vor allem den Alpenrand. Sonst wechseln sich Sonne und Wolken bei bis zu 27 Grad ab.