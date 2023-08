Gewitterwarnung in Bayern: Welche Regionen sind betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagmorgen in Bayern vor teils schweren Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Welche Regionen sind betroffen?

Nur noch wenige Tage soll die aktuelle Hitzewelle in Bayern andauern. Bis es am kommenden Wochenende dann abkühlt, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber noch bis Freitagabend vor Hitze und zudem vor teils starken Gewittern.

Gewitter in Bayern: Starkregen, Orkanböen und Hagel möglich

Die Warnung vor schweren Gewittern gilt bis um 7 Uhr im Südwesten Bayerns. Dort sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h, Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und kleinkörniger Hagel möglich. Diese Landkreise sind von der Gewitterwarnung betroffen:

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Landberg am Lech

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Örtlich können dort Blitze einschlagen. Vereinzelt können auch Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Der DWD rät, besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen möglich.

DWD warnt auch vor Hitze am Freitag

Im Südosten Bayerns warnt der DWD bis um 19 Uhr unterhalb von 600 Metern auch vor Hitze. Die Belastung durch die Hitze kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Der DWD rät, die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Wetter in Bayern: Weiterhin Gewitter

Vor allem am Freitagmittag rechnet der DWD mit kräftigen Gewittern in Bayern. Einzelne Schauer und Gewitter sind den ganzen Tag über möglich. Auch in der Nacht zum Samstag ändert sich das nicht. Der Samstag wird größtenteils regnerisch, auch einzelne kräftige Gewitter ziehen vor allem über das Gebiet zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald. Am Sonntag lassen die Gewitter nach, doch es bleibt weiterhin regnerisch.

