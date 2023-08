Vegane Currywurst und Leberkäs: Lang lebe die Kraftscheibe

In der VW-Kantine kehrt die Currywurst zurück. Und in Bayern? Hände weg von Weißwurst und Leberkäs! Oder droht hier nun die Fleischfrei-Revolution?

Im VW-Werk wurde der Druck zu groß, die Chefetage musste einlenken. Nach zwei Jahren fleischfrei wird die klassische Currywurst wieder auf die Speisekarte der Kantine gesetzt. Das Comeback des "Kraftriegels der Facharbeiter", wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder die Wurst einst nannte. Und in Bayern? Auch hier ist die Currywurst beliebt, doch auf dem Imbiss-Thron sitzt die Kraftscheibe: der Leberkäs. Bringt ausgerechnet der Ur-Bayer Thomas Müller diesen nun in Gefahr? Schließlich will er mit einer veganen Variante auf der Wiesn für Aufsehen sorgen.

Thomas Müller bringt veganen Leberkäs auf die Wiesn

Der FCB-Spieler Thomas Müller ist Fan von bayerischen Traditionen, bezeichnet sich selbst als "Leberkäs-Experten". Trotzdem steigt der Fußballer auf dem kommenden Oktoberfest groß ins vegane Geschäft ein. Er investiert in Produkte der "Greenforce Future Food AG" und bringt zur Wiesn einen fleischfreien Leberkäs ins Bierzelt. Ob das funktioniert? Schließlich zeigt der VW-Fall, dass die aufgezwungene Veganisierung kein Erfolgsmodell ist. Müller aber geht es nicht um die Abschaffung des Fleischkäses: "Ich will der breiten Masse auch zugänglich machen, welches Know-how hinter veganen Produkten steckt und welche Alternative sie sein können."

Die bayerische Kraftscheibe bleibt auf der Karte

Anders als beim Wolfsburger Ganz-oder-gar-nicht-Modell stehen die Menschen auf dem Oktoberfest künftig also vor der Qual der Wahl: Sie können dem selbsternannten Leberkäs-Experten mit seiner Müller'schen Neukreation vertrauen und hinterher noch die vegane Weißwurst probieren, die schon letztes Jahr ihr Wiesn-Debüt feierte. Oder sie setzen weiterhin aufs Altbewährte. So oder so: Die bayerische Kraftscheibe bleibt auf der Karte.

