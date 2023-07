Veganer Leberkäse kommt auf die Wiesn – Was hat Thomas Müller damit zu tun?

Nach der veganen Weißwurst bringt Greenforce in diesem Jahr auch einen veganen Leberkäse auf die Wiesn. Daran ist Thomas Müller nicht ganz unschuldig.

Die vegane Weißwurst hatte es bereits im vergangenen Jahr auf das Oktoberfest geschafft. Jetzt folgt der vegane Leberkäse. Er soll unter anderem im Käferzelt, im Hofbräuzelt und in der Fischer Vroni verkauft werden. Daran ist Thomas Müller vom FC Bayern nicht ganz unschuldig. Der Fußballprofi investiert seit Anfang 2022 in Produkte von Greenforce – das Unternehmen, das im vergangenen Jahr die vegane Weißwurst auf die Wiesn brachte.

Veganer Leberkäse auf Oktoberfest: Thomas Müller wirbt für Greenforce-Produkt

Als Investor wirbt Müller für den veganen Leberkäse. Am Montag erzählte er der Bild, dass er sich seit einem Treffen mit Greenforce-Chef Thomas Isermann im Jahr 2021 für die grünen Produkte interessiere. "Ich will der breiten Masse auch zugänglich machen, welches Know-how hinter veganen Produkten steckte und welche Alternative sie sein können. Das Thema fasziniert mich", wird er von der Zeitung zitiert. Müller will aber keinen kompletten Fleischverzicht propagieren. "Es geht um Angebote, nicht Verbote", verdeutlichte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner.

Veganer Leberkäse aus Erbsen- und Ackerbohnenprotein auf der Wiesn

Zumindest äußerlich kommt der vegange Leberkäse seinem tierischen Vorbild sehr nah. Auch bei Geschmack und Konsistenz gebe es eine große Ähnlichkeit. "Schmeckt absolut nach Leberkassemmel", so das Werbeversprechen von Müller in einem Spot von Greenforce. "Ich bin Leberkäs-Experte, der von Greenforce schmeckt überragend. Saugut, ohne Sau."

Der vegane Leberkäse des Unternehmens besteht aus Erbsen- und Ackerbohnenprotein und kommt als Ballaststoffquelle ohne Zusatz von Soja oder Geschmacksverstärkern aus. Den veganen Leberkäse gibt es nicht nur auf der Wiesn. Auch bei Edeka Südbayern und Rewe Süd gibt es das Produkt zu kaufen. Laut Greenforce soll der vegane Leberkäse auch Einzug in die Gastronomie halten.