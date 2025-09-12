Große Verspätungen: Wichtige Bahnstrecke ab München von Störung betroffen

Zu einer größeren Störung kommt es seit Donnerstagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen München und Landshut (Niederbayern). Die Deutsche Bahn schreibt auf ihrer Webseite von einer „massiven Beeinträchtigung“, die auch am Freitag anhält. Was Pendlerinnen, Pendler und andere Fahrgäste jetzt wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.

Laut Störungsseite der Bahn besteht die Störung seit dem späten Donnerstagnachmittag. Der Grund ist eine defekte Weiche, deren Reparatur noch nicht abgeschlossen ist, so die Bahn. Die Reparatur zwischen Moosburg und Landshut dauere weiter an. Die Bahn rechnet damit, dass die Störung bis zum späten Freitagnachmittag behoben sein soll.

Deutsche Bahn: Große Verspätungen zwischen München und Landshut

Durch die defekte Weiche und die Arbeiten daran, haben die Züge zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und Landshut teils hohe Verspätungen. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Moosburg und Landshut können Züge nur mit einer verminderten Geschwindigkeit fahren und es kommt zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten, so die Bahn.

Betroffen sind die die Regionalbahn-Linie RB33 sowie die drei Regionalexpress-Linien RE2, RE22 und RE3.