Großeinsatz und Bombendrehung gehen die Wiesn: Was wir wissen und was nicht

Nachdem in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 1. Oktober, ein Großeinsatz im Münchner Norden gemeldet wurde, haben sich die Ereignisse überschlagen. Hier gibt es einen Überblick, welche Erkenntnisse über die Lage in München als gesichert gelten.

Der Brand: Am Mittwochmorgen gab es in einem Wohnhaus im Münchner Stadtteil Lerchenau Explosionen und ein Feuer. In dem Haus wurden Sprengfallen gefunden, vor Ort stand außerdem ein völlig ausgebrannter Transporter. Laut Polizei wurden zwei Verletzte im oder rund um das ausgebrannte Haus entdeckt. Mit einer Drohne stellte die Polizei später fest, dass sich eine tote Person im brennenden Haus befindet. Die Leiche soll am Donnerstag geborgen werden.

Der Tatverdächtige: In der Nähe, am Lerchenauer See, wurde ein Schwerverletzter gefunden, der später starb. Der Tote war nach Polizeiangaben ein 57-jähriger Deutscher aus Starnberg und gilt als tatverdächtig. Er wurde nach Beginn des Brandes von einem Polizeihubschrauber zunächst in der Nähe des Hauses gesichtet und flüchtete in Richtung des Sees. Beamte nahmen die Verfolgung auf. Der Mann nahm sich nach ersten Erkenntnissen das Leben. Dabei führte er einen Rucksack mit sich, in dem die Polizei eine Sprengvorrichtung vermutet, die zunächst entschärft werden muss. An der Meldeadresse des Mannes in Starnberg fanden Durchsuchungsmaßnahmen statt. Der Verdächtige war bislang weder polizeilich noch im Staatsschutzbereich in Erscheinung getreten.

Die Verletzten: Im Verlauf des Tatgeschehens wurden laut Polizei zwei Menschen verletzt: die 81-jährige Mutter des Tatverdächtigen sowie dessen 21-jährige Tochter. Die Mutter erlitt laut Polizei mittelschwere, die Tochter leichte Verletzungen. Sie werden im Krankenhaus behandelt.

Die Wiesn: Ein vom Verdächtigen verfasstes Schreiben , das er einer Nachbarin in den Briefkasten geworfen hatte, enthielt eine „unspezifische Sprengstoffdrohung mit Bezug zum Oktoberfest“. Das Festgelände konnte daher vorerst nicht geöffnet werden, um Absuchmaßnahmen durchzuführen, unter anderem mit Sprengstoffsuchhunden. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte: „Es geht darum, dass ein Täter die Wiesn bedroht hat und die Polizei und der Koordinierungskreis einhellig zu der Auffassung kamen, dass wir dieses Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen, nicht eingehen können.“ Auch Mitarbeiter mussten die Wiesn verlassen. Am Mittwochnachmittag verkündete Reiter, dass die Polizei Entwarnung gegeben habe. Das Oktoberfest öffnete um 17.30 Uhr wieder. Am Donnerstag läuft der Festbetrieb wie gewohnt .